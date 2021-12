Geraldine González culmina nel 2021 con successi nella moda e nello spettacolo.

‌Oltre ai successi ottenuti nel suo lavoro di relazionista, la giornalista ha recentemente presentato la prima sfilata del suo brand, “Geraldine Accesories”, dove i pezzi stravaganti e colorati sono stati esposti sulla passerella della sfilata.

‌Nella mano con la Mini Venezuela Organization —il concorso di bellezza per bambini più longevo del Venezuela— Geraldine era presente nella serata finale del concorso, per presentare ufficialmente il marchio di accessori che ha creato alcuni mesi fa, con la collezione di orecchini, “Queen of Queens”. Il teatro CELARG di Caracas ha fatto da palcoscenico alle modelle per mostrare la capsule ispirata alla donna d’avanguardia che cerca di esaltare la sua bellezza con accessori esclusivi che mettono in risalto la sua personalità.

Questa collezione si caratterizza anche per i suoi colori accesi, taglie importanti, glitter e strass delicati che fanno di @geraldine.accessories un riferimento nel mondo della moda. La sua prossima sfida —a breve termine— è quella di far parte di importanti passerelle in Italia, Francia e paesi d’Europa, dove può esprimere la moda latina.

‌Geraldine González Longet ha lavorato nel 2021 come relazionista —nel settore dello spettacolo— in cui ha rappresentato cantanti, attori, modelli, prestigiosi tatuatori e influencer. Allo stesso modo, è riuscita a fondere con successo entrambi i mestieri che, a sua volta, l’ha ampliata in varie regioni e paesi. Poco dopo la fine dell’anno, continua a lavorare per i progetti 2022. I dettagli saranno condivisi attraverso i suoi social network: @geraldinelonget @geraldine.accesories