“Ghostbusters: Legacy” il terzo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi arriva nelle sale del circuito The Space in lingua originale.

Questa settimana, per la rassegna Hear My Voice dei film in versione originale proposta da The Space Cinema, l’appuntamento previsto è con “Ghostbusters: Legacy” il terzo capitolo della celebre saga degli anni’80.

Il film “Ghostbusters: Legacy”, ambientato vent’anni dopo gli eventi narrati in “Ghostbusters 2”, racconta le avventure di una piccola famiglia che, rimasta senza un soldo e sfrattata dalla propria dimora, è costretta a trasferirsi nella fatiscente cittadina di Summerville. I tre protagonisti Callie Spengler – Carrie Coon – e i suoi due figli, Trevor e Phoebe iniziano a notare che nella città si stanno verificando una serie di singolari eventi. Ed è proprio in concomitanza di queste strane circostanze che Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) trovano nascosto in salotto uno stravagante strumento simile ad una scatola. Tra stupore e curiosità i due fratelli scoprono la storia del nonno defunto, Egon Spengler, e di tutta l’originale squadra degli Acchiappafantasmi composta dai dottori Peter Venkman, Ray Stantz e Winston Zeddemore. I due giovani decidono così di percorrere le orme dei Ghostbusters per salvare Summerville dalla sua anomala attività sismica. Il lungometraggio è diretto da Jason Reitman, figlio del noto regista Ivan Reitman che ha firmato i primi due capitoli della saga.

