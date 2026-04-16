Già tutto esaurito per Papa Leone a Pompei

È già tutto esaurito per la visita di Papa Leone XIV a Pompei, in programma l’8 maggio per celebrare il primo anno di pontificato. Nel giro di appena due ore dall’attivazione della piattaforma online dedicata all’evento, sono andati esauriti tutti i posti disponibili nei cinque settori predisposti per accogliere 5mila fedeli, così come le aree di piazza Schettini e gli spazi interni del Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, dove le celebrazioni saranno trasmesse sui maxischermi.
In apertura del sito ufficiale dell’evento, papaleoneapompei.it, campeggia la scritta: “Al momento non ci sono biglietti disponibili”.
I biglietti, gratuiti e disponibili esclusivamente online, sono nominativi, non cedibili e non trasferibili. Per accedere sarà necessario esibire il QR code – stampato o sul telefono – insieme a un documento di riconoscimento corrispondente. All’interno del Santuario, gli scranni sono stati riservati a persone con disabilità e ammalati.
Intanto proseguono i preparativi per garantire la sicurezza del Pontefice e dei partecipanti. Oltre al Santuario, sono sotto sorveglianza le strade e i settori interessati dal passaggio del Papa, che effettuerà un lungo giro in Papamobile.
Il percorso previsto: partenza da piazzale San Giovanni XXIII, transito su via Roma e via San Michele, ingresso in piazza Schettini, arrivo in piazza Bartolo Longo, conclusione al Santuario della Beata Vergine del Rosario, passando dall’incrocio con via Lepanto.
La macchina organizzativa è in piena attività: controlli, transennamenti, piani di sicurezza e gestione dei flussi sono in fase di definizione con Prefettura, Comune, forze dell’ordine e volontari.
L’attesa per la prima visita del nuovo Pontefice in Campania si traduce in un afflusso record di richieste, che ha saturato in poche ore ogni disponibilità.
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