Gianni Rodari. Tre giorni di festa per piccoli e grandi, dal 24 al 26 a Capodimonte.

Dove Sui prati antistanti il Cellaio, nel Real Bosco di Capodimonte. Ingresso da Porta Piccola. Le ampie praterie, gli alberi monumentali del giardino storico e la ricca e variegata vegetazione del Real Bosco di Capodimonte aiuteranno l’immaginazione a vagare nei mondi fantastici creati da Rodari. Qui fin dal Settecento erano conservati botti di vino, fascine, legna, ghiande ma anche grano, miglio, fagioli, fave, prodotti che assicuravano l’alimentazione alla selvaggina del Bosco o che erano messi in vendita. È questo uno dei 17 edifici storici del Real Bosco di Capodimonte, che nasce come riserva di caccia di Carlo di Borbone (1716-1788) e si estende a ridosso della reggia per circa 134 ettari con oltre 400 diverse specie vegetali impiantate nel corso di due secoli. Tra i viali, disegnati dall’architetto Ferdinando Sanfelice, si dispongono gli edifici storici tra residenze, casini, laboratori, depositi e chiese, oltre a fontane e statue, orti e frutteti. Nel giardino cino-inglese si possono ammirare le piante esotiche giunte a Napoli: il canforo secolare, le camelie, il Taxodium e molte altre. In caso di pioggia i laboratori si svolgono all’interno del Museo con ingresso dalla biglietteria: in Sala Burri gli spettacoli teatrali e le presentazioni, in Sala Mele i laboratori Modalità di partecipazione La partecipazione agli eventi è gratuita fino a esaurimento posti per i bambini e i ragazzi; gli adulti e gli accompagnatori saranno tenuti al pagamento di un biglietto d’ingresso di 2 € che consentirà anche la visita alle collezioni del Museo. Per facilitare lo svolgimento delle attività e garantire il corretto distanziamento interpersonale, ogni bambino potrà essere accompagnato da massimo due adulti. Tipologie di biglietto e prenotazione – gratuito: per i bambini e i ragazzi che parteciperanno alle attività e ai laboratori; – ridotto 2 €: per gli adulti. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su:

www.coopculture.it al link https://bit.ly/3Ahc4mh Modalità d’ingresso Per l’ingresso agli eventi di Gianni Rodari. Tre giorni di festa per piccoli e grandi va esibito il green pass, digitale o cartaceo, con un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. In mancanza del Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere agli eventi e i biglietti acquistati non saranno rimborsati. Per info capodimonte.cultura.gov.it – electa.it Sul blog Rodaripedia 100giannirodari.com tutte le novità e gli eventi in Italia dedicati a Gianni Rodari.