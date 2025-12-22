Giardini la Mortella di Ischia, aperture speciali

- pubblicità -

Il periodo più magico dell’anno è iniziato ed anche i Giardini la Mortella di Ischia si apprestano ad accogliere il pubblico avvolti nella loro meravigliosa atmosfera invernale. Per il periodo natalizio la Fondazione Walton ha previsto aperture straordinarie nelle giornate di: sabato 27, lunedì 29, martedì 30 dicembre – sabato 3 gennaio. Le visite, solo con guida e su prenotazione, si svolgeranno alle ore 14.30. Un orario che consentirà al pubblico, sul finire dell’itinerario, di ammirare il suggestivo tramonto sulla baia di Forio.

La visita guidata consentirà di visitare anche la Sala Museo, dove si trova lo “studio della musica” di Sir William Walton, ed anche la mostra permanente dedicata a Lady Walton, con l’esposizione dei suoi abiti da sera, gli accessori stravaganti, i bijoux firmati da Andrew Logan e soprattutto la sua celebre collezione di cappelli, molti dei quali opera di Philip Treacy, il designer di cappelli preferito dalla Casa Reale Inglese.

E proprio lei, la carismatica creatrice dei Giardini La Mortella, sarà celebrata la prossima stagione: nel 2026 infatti ricorrerà il centenario della nascita di Lady Susana Walton, nata a Buenos Aires il 30 agosto 1926, e in Fondazione Walton fervono i preparativi per organizzare un ricco calendario di eventi e celebrazioni che coinvolgeranno Ischia ed arriveranno fino in Inghilterra.