Giocattolo sospeso, la festa a Palazzo San Giacomo

- pubblicità -

Il cortile di Palazzo San Giacomo si è trasformato per un pomeriggio nella casa di Babbo Natale, per un momento di festa con i tanti bambini che hanno ricevuto i pacchi dono raccolti attraverso il progetto “Giocattolo sospeso” promosso dall’Amministrazione comunale. Col sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani e gli altri assessori che hanno voluto condividere questa gioia, c’era anche la cantante Ste, ospite a sorpresa dell’iniziativa.

Proprio la musica è il tema conduttore dell’edizione 2024-2025 del “Giocattolo sospeso”, grazie al contributo della Bontempi che ha voluto sostenere in maniera diretta il progetto offrendo in dono mille strumenti musicali.

Anche quest’anno non sarà solo Babbo Natale a dispensare regali ai bambini che vivono situazioni di difficoltà. Il “Giocattolo sospeso”, grazie al contributo dei negozianti e alla solidarietà del popolo napoletano, prosegue fino all’Epifania. Tutti possono contribuire acquistando un giocattolo presso uno dei punti vendita inseriti nella rete di negozianti che hanno aderito oppure online attraverso la piattaforma accessibile al link https://unpaniereperte.it/giochi/.

“La sorpresa e la felicità stampate sul volto dei bambini che sono stati con noi oggi nel cortile di Palazzo San Giacomo sono l’espressione più autentica dei sentimenti del Natale – ha commentato il sindaco Manfredi – Questo bel momento è ormai un appuntamento fisso per noi e di questo dobbiamo dire grazie alle associazioni che seguono durante tutto l’anno i ragazzini in condizioni di disagio, così come ringraziamo i negozianti che hanno aderito e, soprattutto, i tanti cittadini napoletani che stanno contribuendo acquistando un giocattolo”.

“È stato davvero un bel pomeriggio di festa con la consegna dei primi regali ai bambini segnalati dalle associazioni. Proseguiremo fino all’Epifania – ha aggiunto l’assessora Marciani – con altre iniziative per portare un sorriso anche in quelle famiglie che non possono permettersi l’acquisto di un regalo per i loro figli. Grazie alla generosità della Bontempi, poi, molti bambini potranno avvicinarsi alla musica e, chissà, scoprire il proprio talento artistico”.