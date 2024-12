Giocattolo sospeso, oggi la consegna

- pubblicità -

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 15:30 – il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, e tanti rappresentanti dell’Amministrazione comunale distribuiranno i doni natalizi raccolti attraverso il progetto “Giocattolo Sospeso”. Con loro, come di consueto, ci sarà anche la partecipazione a sorpresa di un’artista.

Tra i doni che verranno consegnati ai bambini ci sono anche mille strumenti musicali regalati dalla Bontempi che quest’anno ha voluto sostenere direttamente l’iniziativa solidale del Comune di Napoli. La consegna dei pacchi regalo, in programma il 18 dicembre, è solo una tappa del progetto che prosegue fino al 6 gennaio: è ancora possibile contribuire, infatti, acquistando un giocattolo presso uno dei punti vendita inseriti nella rete di negozianti che hanno aderito oppure online attraverso la piattaforma accessibile al link https://unpaniereperte.it/giochi/ .

“La tradizionale iniziativa del Giocattolo Sospeso rappresenta un gesto di solidarietà verso tutti i bambini e le bambine della nostra Città.” – afferma l’Assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro Chiara Marciani – “Con la distribuzione degli strumenti musicali donati dalla Bontempi, non solo regaliamo un giocattolo, ma offriamo loro anche l’opportunità di scoprire il mondo della musica e vivere esperienze che possano stimolare la loro gioia e la loro creatività.”

Andrea Ariola, amministratore Unico della i COM S.p.A. azienda che commercializza il noto marchio Bontempi, evidenzia: “La musica è un linguaggio universale, in grado di abbattere le barriere sociali. Per Bontempi, questa filosofia è alla base del progetto, crediamo che ogni bambino abbia diritto a un momento di spensieratezza e che la musica possa essere un mezzo potente per portare luce nelle vite di chi affronta situazioni difficili”.