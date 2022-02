Giordana Varon all’International Fashion Expo 2022: Agata Fortis e Federica Pento le sue testimonial nel video per l’attesissima MFW.

Cresce l’attesa per la sfilata di Giordana Varon. Un “ritorno” in passerella dopo il suo esordio di due anni fa. Ultimi giorni per mettere a punto le creazioni della collezione Haute Couture che verrà presentata a Milano: residuano solo alcuni dettagli conclusivi prima della partenza per la Milano Fashion Week 2022.

Primo fra tutti I “dettagli” il video di presentazione della nuova collezione, realizzato intorno alle due testimonial principali della campagna marketing: Agata Fortis e Federica Pento; le modelle hanno infatti girato per la Capitale realizzando scatti fotografici e riprese, indossando gli abiti di Giordana Varon in luoghi così belli da lasciare senza fiato.

La nota settimana della moda vedrà il brand protagonista all’International Fashion Expo, una kermesse alla sua quarta edizione che si svolgerà il 25 ed il 26 febbraio. E oltre a ciò i progetti di Giordana sono davvero tanti. Manualità e artigianalità sono concetti fondamentali nel suo lavoro, sinonimo di originalità e cura dei dettagli. Ogni suo abito è unico nel suo genere perché creato in maniera artigianale con una scelta dei materiali molto accurata, dalla progettazione alla realizzazione. L’artigianalità per lei è una vera e propria forma di arte. La prossima sfilata di Milano sarà così…Sotto tutti i riflettori: tra le principali reti televisive dove verrà trasmesso c’è Lombardia Tv canale 99/599 e Lazio canale 112. Biografia Innamorata della moda e dello stile, Giordana Varon nel 2009 consegue il diploma presso l’Accademia Altieri e nel 2011 decide di approfondire i suoi studi in modellistica e sartoria presso un’accademia specializzata a Viterbo. Negli anni lavora presso importanti uffici stile della Capitale oltre che nei laboratori dedicati ai ricami. L’esperienza nell’Alta Moda l’ha maturata principalmente presso la Maison Gattinoni mentre a marzo 2018 ha avuto la fortuna di aprire il suo primo Atelier a Roma.