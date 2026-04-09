Giornata del Mare, 600 studenti a Largo Crocella a Torre Annunziata venerdì 10

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Saranno circa 600 gli studenti attesi venerdì 10 aprile a Largo Crocella, a Torre Annunziata, per la quarta edizione della Giornata del Mare e della cultura marinara.

I cancelli della banchina apriranno alle 9:30 per una mattinata dedicata alla conoscenza del mare, delle professioni legate alla costa e delle attività di tutela ambientale.

L’iniziativa è promossa dalla Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata, dall’Ufficio Circondariale Marittimo e dall’assessorato alla Pubblica Istruzione, Cultura e Sport.

Accanto ai promotori istituzionali, un ruolo centrale è stato svolto anche dal sostegno dei privati. A supportare l’organizzazione ci sono Union Gas e Luce e l’azienda Una Scelta da Mare, insieme a una rete di imprenditori che ha contribuito con prodotti, servizi e supporto logistico. Un apporto che ha consentito di rafforzare la macchina organizzativa di una giornata rivolta soprattutto ai più giovani.

“Siamo orgogliosi di questa rete di solidarietà”, ha dichiarato Antonella Giglio, presidente della Lega Navale di Torre Annunziata. “La presenza di 600 studenti e il supporto di tante aziende locali dimostrano che il mare è un patrimonio di tutti. Quest’anno, grazie all’impegno collettivo, offriamo ai ragazzi un percorso unico che unisce la pratica dei pescatori all’eccellenza delle Autorità marittime, doganali e delle imprese del territorio”.

Tra le novità di questa edizione figurano la presenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia del Demanio, che proporranno laboratori interdisciplinari. Confermata anche la partecipazione della Stazione Navale – Reparto Operativo Aeronavale di Napoli della Guardia di Finanza, presente sin dalla prima edizione con dimostrazioni sulle imbarcazioni e momenti di confronto sul controllo e sulla difesa delle acque.

Sulla banchina ci sarà spazio anche per la tradizione marinara. I pescatori locali illustreranno l’arte delle reti a bordo dei pescherecci, mentre sul fronte ambientale interverranno il Centro Sub di Torre del Greco e i volontari di Plastic Free. L’iniziativa ha ottenuto i patrocini morali del presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, del presidente nazionale della Lega Navale, ammiraglio Donato Marzano, e del sindaco Corrado Cuccurullo.

“La partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e il sostegno degli imprenditori locali fortificano il senso di cittadinanza dei nostri giovani”, ha aggiunto l’assessore Lina Nappo.

La mattinata si aprirà alle 9:30 con l’accoglienza delle delegazioni studentesche. Alle 10 sono previsti i saluti istituzionali con Antonella Giglio, il sindaco Corrado Cuccurullo, il vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo, Claudia Maffucci, Loredana Russo, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata Fabio Cassone e l’assessore Lina Nappo. Dalle 10:30 partirà la visita al Villaggio del Mare con stand espositivi, tour delle imbarcazioni e incontri con i professionisti del settore. Alle 12:30 è in programma la cerimonia di premiazione del concorso “Il Mare: Ponti Infiniti tra Mondi”, mentre la chiusura è fissata per le 13:30.