Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, oggi il corteo da Piazza Garibaldi a Piazza Plebiscito con Don Ciotti.

C’è un’Italia che si ribella all’indifferenza, all’illegalità, alle mafie e alla corruzione che devasta i beni comuni e ruba la speranza. Un’Italia consapevole che la convivenza civile e pacifica si fonda sulla giustizia sociale, sulla dignità e la libertà di ogni persona. Un’Italia che il 21 marzo 2022 si mobilita per ricordare con momenti di lettura, di riflessioni, incontri i 1055 nomi delle vittime innocenti delle mafie in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico in collaborazione con la Rai e con il patrocinio del Comune di Napoli, Regione Campania e Fondazione Pol.i.s. che si svolgerà a Napoli, piazza principale, e simultaneamente in tanti luoghi d’Italia, in Europa, America Latina e Africa.

La Giornata della Memoria e dell’Impegno ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie, oggi legge nazionale, e rinnova in nome di quelle vittime l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Il 21 marzo, non è mai stata una data fine a se stessa, ma sempre la tappa di un impegno che dura 365 giorni all’anno nelle scuole, nelle università, nelle associazioni, nelle parrocchie e dovunque i cittadini vivono quella responsabilità per il bene comune che è il primo antidoto al male delle mafie e della corruzione.



Appuntamento centrale sarà Napoli dove il 21 marzo si svolgerà un corteo con partenza ore 9:00 Piazza Garibaldi per arrivare a Piazza Plebiscito dove alle 10:30 inizierà la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie nomi di vittime innocenti delle mafie. Semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore, hanno compiuto il loro dovere. Alle 11:30 intervento conclusivo di Luigi Ciotti.