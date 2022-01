Giornata della Memoria, la celebrazione del Comune.

Nella Giornata della Memoria la città di Napoli ha ricordato la tragedia dell’Olocausto e i cittadini partenopei che ne furono vittime.

Il sindaco, Gaetano Manfredi, con le più alte cariche cittadine, ha deposto una corona di fiori bianchi alla memoria di Luciana Pacifici, la più giovane vittima italiana del nazifascismo che a pochi mesi di vita fu deportata ad Auschwitz con la famiglia.

La cerimonia si è svolta nella piazzetta a lei intitolata nel 2015 per volontà dell’amministrazione comunale de Magistris che decise di cambiare il toponimo. La piazza era precedentemente dedicata a Gaetano Azzariti, che fu presidente del Tribunale della Razza.

“Oggi e’ una giornata importante perché la memoria è il più grande patrimonio per affrontare il futuro – ha detto il sindaco Manfredi – la stagione della Shoah e’ un monito da trasmettere ai giovani che spesso sono portati da cattivi maestri su strade sbagliate. Napoli è stata ed è grande simbolo della lotta all’antifascismo e ha sempre difeso i valori della democrazia e della libertà. La lotta per la democrazia è una battaglia e un impegno quotidiano che devono fare le istituzioni e i cittadini”. Alla cerimonia tra gli altri ha partecipato anche la comunità ebraica napoletana. “La memoria è importante per formare le giovani generazioni ed e’ un’arma che abbiamo per trasmettere gli orrori del passato e fare in modo che non si ripetano – ha affermato la presidente della comunità ebraica cittadina, Lydia Schapirer – l’antisemitismo dormiente oggi purtroppo sta risorgendo e la società civile deve avere il coraggio di dire basta”. A seguire il sindaco ha deposto un mazzo di fiori in piazza Bovio dove alcuni anni fa sono state sistemate delle pietre di inciampo. Le celebrazioni sono state un’occasione per pacificare i legami tra l’amministrazione comunale e la comunità ebraica. Rapporti che si erano interrotti per le posizioni della precedente amministrazione. (ANSA).