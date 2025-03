Giornata delle vittime di mafia

- pubblicità -

Venerdì 21 marzo, in occasione della 30esima “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sarà al corteo nazionale di Libera a Trapani in qualità di presidente di Anci.

“Mai come in questo momento è importante esserci, rappresentando tutta l’Italia, da nord a sud, al di là delle appartenenze, oltre le differenze, per fare la differenza! Perché onestà e giustizia sono un patrimonio da condividere tra chi crede nella democrazia, ed è la capacità delle persone di mettersi concretamente al servizio di questi ideali che può cambiare le cose”, ha scritto Manfredi in una lettera congiunta con Libera indirizzata a tutti i Comuni italiani.

A Napoli, alle 9:30 in piazza Municipio, la vicesindaca, Laura Lieto, e l’assessore alla Legalità, Antonio De Iesu, deporranno dei fiori dinanzi all’albero della legalità e alla lapide in memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle donne e uomini delle loro scorte.