Giornata di solidarietà alla casa famiglia “AURA” di Caivano

Un impegno per la tutela dei minori. Continuano i progetti realizzati dalla rete solidale costruita da “Zeroottantuno Pizzeria Sociale”, progetto ideato da Valentino Libro, Carmine Carputo, Francesco Esposito, “Associazione APS Tutela la Salute”, presieduta da Diego Mancini e Associazione “Teniamoci per Mano Onlus” – Distretto Napoli, rappresentata da Anita Amato.

Stavolta è toccato ai 18 bambini ospiti della casa famiglia “Aura” di Caivano partecipare a un’intensa giornata di solidarietà con doni, momenti di clown terapia e pizze appena sfornate.

«Sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti è il nostro obiettivo – ha spiegato Valentino Libro – e lo facciamo promuovendo azioni concrete per garantire un futuro migliore ai nostri giovani».

Le tre realtà, attive da anni nei settori sociale, sanitario ed educativo, collaborano per sostenere persone con disabilità e famiglie in difficoltà.

«Abbiamo visto nei sorrisi dei bambini la forza più grande, quella della solidarietà – ha detto Diego Mancini – ogni gesto, anche il più semplice, può diventare un abbraccio per chi affronta momenti difficili. Continueremo a essere presenti con il massimo impegno accanto a chi ha bisogno. Queste giornata ci ricordano che insieme possiamo costruire una comunità migliore».

I bambini di “AURA” hanno vissuto un anticipo di Natale; ogni attività della rete è proiettata all’inclusione sociale, per favorire relazioni, comunicazione e integrazione.

«Essere qui significa condividere emozioni vere – ha commentato Anita Amato – portando colore, leggerezza e un po’ di magia nella vita di questi bambini. La clown-terapia non dona solo sorrisi: crea connessioni umane profonde. Ringrazio chi ha reso possibile questa giornata speciale, perché quando le energie si uniscono, nasce qualcosa di straordinario.»