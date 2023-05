Giornata Mondiale della Croce Rossa, affidamento della bandiera a De Luca.

Lunedì 8 maggio, in occasione della Giornata mondiale Croce Rossa Italiana e Mezzaluna Rossa

Il Presidente della Cri Campania Stefano Tangredi affida la bandiera della CRI al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

L’evento è previsto lunedì 8 maggio alle ore 12.30 a Napoli presso la sede della Croce Rossa – comitato regionale della Campania – in via San Tommaso d’Aquino, 15.

All’iniziativa, organizzata in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa Henry Dunant, saranno presenti iPresidenti dei Comitati territoriali della Cri, i volontari delegati regionali alle attività di Croce Rossa Italiana, (Salute, Inclusione sociale, Emergenza, operazioni e soccorsi, Principi e Valori, Formazione e sviluppo, Riduzione del rischio da disastri e Resilienza), i componenti del Consiglio Direttivo Regionale CRI Campania, l’Ispettrice Regionale delle Infermiere Volontarie, il Rappresentante del Corpo Militare Volontario, la Responsabile Nucleo Pronto Intervento di Salerno, il Direttore Sanitario Regionale.

A Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, sarà affidata la bandiera della Croce Rossa Italiana che resterà – per 10 giorni – presso la sede della Regione per il riconoscimento delle tante attività portate avanti dai volontari, a partire dall’educazione, dall’intervento in emergenza, tutela della salute e della prevenzione e nelle tante attività socio-assistenziali su tutto il territorio e soprattutto nella lotta alla pandemia. Nel lungo periodo del Covid il Comitato Regionale della Croce Rossa, sottoscrivendo un accordo con la Regione Campania per l’utilizzo della piattaforma regionale Ecovid-Sinfonia, ha preso parte alle attività di screening Covid-19, mediante effettuazione di tamponi nasofaringei rapidi, alleggerendo il carico di lavoro pressante su ASL e presidi ospedalieri della Campania.

Ad oggi in Campania, con la costituzione del Comitato di Telese Terme lo scorso luglio, sono attive 111 sedi territoriali e 29 Comitati locali:

7 nella provincia di Napoli (Ercolano, Frattamaggiore, Napoli, Napoli Nord, Napoli Sud, Pompei, Portici)

10 nella provincia di Salerno (Agro, Agropoli e del Cilento, Capaccio Paestum, Cava de’ Tirreni, Costa Amalfitana, Giffoni Valle Piana, Salerno, Sapri, Sarno, Serre)

7 nella provincia di Caserta (Alto Casertano e Matesino, Aurunco, Casal di Principe, Caserta, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere – Curti, Vairano)

2 nella provincia di Avellino (Ariano Irpino, Avellino)

3 nella provincia di Benevento (Benevento, San Lorenzello, Telese Terme)

La crescita dei Comitati territoriali è sostenuta dall’aumento dei Volontari, che in Campania sono ad oggi 8047, di cui 2777 giovani.

La CRI è sempre in prima linea per garantire una risposta efficace e tempestiva alle emergenze, ovunque essa sia chiamata a intervenire.