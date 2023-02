Giornata mondiale della cura, a Napoli iniziative di SUGC e Articolo21 per Paciolla e Assange mercoledì 1.

Articolo 21 nazionale e regionale e il Sindacato unitario giornalisti della Campania hanno deciso di aderire alla giornata mondiale della Cura, alle tante iniziative promosse dalla Tavola della pace e hanno scelto di dedicare le loro manifestazioni alla cura della libertà di espressione e alla ricerca della verità e della giustizia.

Alle ore 11,30 del primo marzo 2023 presso la sede del SUGC (a Napoli in vico Monteleone 12) sarà nuovamente esposto lo striscione dedicato a Mario Paciolla, il cooperante napoletano ucciso in Colombia, che una “mano disgraziata” aveva strappato dal balcone del sindacato.

Saranno presenti i genitori e gli amici di Mario, il segretario regionale del SUGC, Claudio Silvestri, la portavoce di Articolo21 Campania, Désirée Klain, e Beppe Giulietti fondatore di Articolo 21.

Nel pomeriggio, alle 15,30, presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II (Aula A1, primo piano, edificio in via Nuova Marina 33) si terrà una iniziativa promossa dal gruppo FREE Assange. Sarà l’occasione per ribadire che le giornaliste e i giornalisti italiani chiedono la sua immediata liberazione e la fine di una persecuzione intollerante è intollerabile.