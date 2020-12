Giornata Mondiale per le persone con disabilità, le iniziative online del MANN.

L’accessibilità al patrimonio culturale è ancor più una priorità nei giorni di chiusura dei Musei a causa dell’emergenza Coronavirus : per questo, la Giornata Mondiale per le persone con disabilità, prevista il prossimo 3 dicembre, assume un particolare significato.

Il MANN vivrà, così, un giovedì social nel segno dell’inclusione: sulle piattaforme Facebook ed Instagram dell’Istituto saranno condivisi post, che rappresenteranno non soltanto una sintesi di quanto fatto sinora, ma anche una proiezione verso le iniziative da realizzare in futuro.

Si partirà alle ore 9 del 3 dicembre con un podcast audio , destinato, in primis, a lle persone cieche ed ipovedenti : l ’iniziativa è frutto della collaborazione tra i Servizi Educativi del MANN e la rete “Campania tra le mani”, coordinata dal Servizio di Ateneo per Attività di studenti con Disabilità (SAAD) dell’Università Suor Orsola Benicasa di Napoli .

La narrazione si concentrerà sulla collezione della Villa dei Papiri: tra i celebri capolavori del Museo è stata selezionata, per il primo e breve podcast, la celebre scultura dell’Ermes a riposo; l’opera, ritrovata ad Ercolano, è ritenuta una copia romana di un originale greco (IV sec. a.C.) attribuito a Lisippo.



In prospettiva, saranno previsti approfondimenti sui reperti della Napoli antica e sulle opere rappresentative delle collezioni museali.

Per rendere i contenuti fruibili da tutt i , il testo – disponibile on-line – è stato curato in collaborazione con l’Associazione FIADDA-Onlus Campania (Famiglie Italiane Associate in difesa dei diritti degli Audiolesi), mentre l’audio è stato realizzato dal Centro Nazionale del Libro Parlato “F. Fratta” dell’Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti ha realizzato l’audio; immagini di Luigi Spina e Giorgio Albano arricchiranno il contenuto multimediale .

Durante la giornata sarà postato anche un fotoracconto dei percorsi tattili realizzati nella Collezione Magna Grecia del MANN, progettata proprio per essere accessibile a tutt i i visitatori ; infine, condivise online anche le videoguide in LIS, incluse nel progetto “Conoscere per crescere”.