Giornata Nazionale del Mare, appuntamento alla Base Navale della Marina martedì 11.

Martedì 11 aprile 2023, in occasione della “Giornata Nazionale del Mare”, la Marina Militare aprirà le sue basi alla popolazione, per sviluppare in grandi e piccini la cultura del mare e valorizzarlo come elemento di grande valore culturale, scientifico ed economico, dai traffici marittimi alle risorse sottomarine.

Per l’occasione a Napoli, il Comando Logistico della Marina Militare aprirà le porte della storica Base Navalepartenopea per il libero ingresso della popolazione.Le visite saranno consentite nelle seguenti fasce orarie: 10:00 – 12:00 e 16:00 – 18:00.

Nell’ambito della suddetta attività, in concorso con la “Direzione Fari e Segnalamenti Marittimi”, saranno tenuti dei briefing illustrativi a ciclo continuo circa il servizio che svolge questo Reparto della Marina Militare dipendente dal Comando Logistico della Marina Militare della Forza Armata, a favore dei visitatori che avranno così modo di conoscere le rilevanti funzioni del “Servizio Fari” a favore della comunità.