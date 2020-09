Giornate Europee del Patrimonio, gli appuntamenti a Pompei.

Il Parco Archeologico di Pompei partecipa anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio 2020 – indette sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 in tutti i luoghi statali della cultura dal Ministero per i beni e le attività culturali – con approfondimenti su campagne di scavo e interventi di restauro a Pompei, visite guidate a Stabia, Oplontis e a Villa Regina e percorsi serali illuminati al costo simbolico di 1€

Il tema delle Giornate Europee del Patrimonio del 2020 è “Imparare per la vita” e prende spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa “Heritage and Education – Learning for Life”, per richiamare i benefici che derivano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società. L’intento è quello di riflettere sul ruolo che la formazione ha avuto, e continua ad avere, nel passaggio di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni, e sul valore che il sapere tradizionale può assumere in rapporto alle inedite sfide del presente e al crescente peso della moderna tecnologia.

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre il Parco Archeologico di Pompei propone un itinerario con tappe nella città antica e nei siti esterni, incentrato sull’importanza della ricerca scientifica e della trasmissione di saperi, teorici e pratici, indispensabili per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Alcune Università illustreranno i progetti di ricerca in corso: ai Praedia di Giulia Felice – Università di Pisa (sabato e domenica intera giornata); al Foro Triangolare – Università degli Studi di Napoli Federico II (domenica pomeriggio); al Tempio di Apollo – Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (sabato mattina e domenica mattina).

Mentre i professionisti del Parco presenteranno alcuni significativi interventi di restauro che hanno consentito il recupero di antichi complessi, restituendo gli originari contesti alla pubblica fruizione (Vigneto della Casa della Nave Europa (domenica pomeriggio), Giardino della Casa degli Amanti (sabato pomeriggio), Terme Centrali (sabato mattina), Casa dei Mosaici Geometrici (domenica mattina), Venustas (sabato mattina, domenica pomeriggio).

Sabato 26 settembre inoltre, dalle ore 20 alle 23, con ultimo ingresso alle ore 22 e al costo simbolico di 1€, sono in programma passeggiate notturne a Pompei, con il percorso di suoni e luci Enel Sole che consentirà di ammirare l’area monumentale del Foro con i suoi principali edifici, e visite guidate alla Villa di Poppea a Oplontis (Torre Annunziata) e a Villa Regina a Boscoreale.

Gli ingressi sono scaglionati ogni mezz’ora con i seguenti turni: 20.00; 20.30; 21.00; 21.30; 22.00. A Pompei sarà consentito ingresso per massimo 300 persone per turno. Nei siti esterni si seguono i contingentamenti già previsti durante le fasce diurne.

PROGRAMMA EVENTI DIURNI – Orari e costi di accesso consueti

Pompei

Apertura a Pompei con visite guidate dei funzionari del Parco e di alcuni professori o studenti delle missioni Universitarie impegnati in ricerche e missioni di scavo.

Le Università illustreranno le loro ricerche nei seguenti edifici:

– Praedia di Giulia Felice – Università di Pisa (sabato mattina, sabato pomeriggio; domenica mattina; domenica pomeriggio);

– Foro Triangolare – Università degli Studi di Napoli Federico II (domenica pomeriggio);

– Tempio di Apollo – Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (sabato mattina e domenica mattina);

I funzionari illustreranno alcuni interventi di restauro di edifici o giardini nelle seguenti aree:

– Vigneto della Casa della Nave Europa (domenica pomeriggio)

– Giardino della Casa degli Amanti (sabato pomeriggio)

– Terme Centrali (sabato mattina)

– Casa dei Mosaici Geometrici (domenica mattina)

– Venustas (sabato mattina, domenica pomeriggio);

Per le modalità d’accesso delle persone con difficoltà motoria si invita a consultare il sito istituzionale del parco: www.pompeiisites.org

Stabia

Visita guidata da parte della missione di scavo attualmente operativa sul sito

– Stabia Villa San Marco (sabato mattina e domenica mattina) – Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Oplontis

– Visita guidata sabato mattina e domenica mattina

Ingresso per persone con difficoltà motoria, con accompagnatore

Villa Regina

– Accoglienza alla visita

Ingresso per persone con difficoltà motoria, con accompagnatore

L’acquisto dei biglietti e le misure di contingentamento come da ordinaria apertura.

PROGRAMMA EVENTI SERALI – Costo 1€. Dalle ore 20 alle 23 (ultimo ingresso ore 22)

Pompei

Apertura serale dalle 20 alle 23 a Pompei con percorso Enel Sole

Ingresso da Porta Marina Superiore, uscita da piazza Esedra;

Acquisto biglietti: on-line su www.ticketone.it e presso la biglietteria di Porta Marina Superiore.

Ingresso e uscita per persone con difficoltà motoria, garantiti con ascensore dell’Antiquarium.

Oplontis

Apertura serale dalla 20 alle 23 con visita guidata

Acquisto biglietti on-line su www.ticketone.it e presso la biglietteria di Oplontis.

Ingresso per persone con difficoltà motoria, con accompagnatore.

Villa Regina

Apertura serale dalle 20 alle 23 con accoglienza alla visita

Acquisto biglietti: on-line su www.ticketone.it o biglietto acquistabile presso la biglietteria di Oplontis.

Ingresso per persone con difficoltà motoria, con accompagnatore.

Tariffe e prenotazioni:

Costo biglietti 1 euro; ingressi scaglionati ogni mezz’ora con i seguenti turni: 20.00; 20.30; 21.00; 21.30; 22.00. Ultimo ingresso ore 22.00.

A Pompei sarà consentito un ingresso a massimo 300 persone a turno.

Nei siti esterni si seguono i contingentamenti già previsti durante le fasce diurne.

