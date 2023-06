Giornate Europee dell’Archeologia, le iniziative della Direzione Musei Campania

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno, torna l’appuntamento con le Giornate Europee dell’Archeologia, la manifestazione, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione ed estesa dal 2019 a tutti i Paesi europei, organizzata dall’Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva, per far conoscere al grande pubblico i tesori e i retroscena della ricerca archeologica, e promossa in Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei.

La Direzione regionale Musei Campania promuove un programma di eventi e iniziative nei musei e siti della rete, per valorizzare il patrimonio archeologico, attraverso nuove scoperte, contesti mai esposti, novità della ricerca, con un’attenzione ai temi imprescindibili dell’accessibilità al patrimonio e dell’inclusione, in stretta collaborazione con enti statali, locali e di ricerca, nello spirito che anima le GEA.

Il weekend dedicato all’archeologia, che si svolgerà in più di 30 paesi europei nei giorni 16, 17 e 18 giugno, vedrà iniziative e attività rivolte a tutti i visitatori nei musei e siti archeologici, per raccontare, tra reperti e scavi, le storie dei luoghi e riscoprire il nostro patrimonio archeologico condiviso.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono disponibili nella sezione dedicata alle GEA del sito MiC (https://cultura.gov.it/evento/gea2023), sul sito ufficiale delle Giornate Europee dell'Archeologia (https://journees-archeologie.eu)

Programma delle iniziative

CASERTA

Anfiteatro campano

Giornate Europee dell’Archeologia all’Anfiteatro Campano

Venerdì 16 giugno 2023, ore 9.30 e 15.30-18.00 | Sabato 17 giugno 2023, ore 15.30-18.00 | Domenica 18 giugno 2023, ore 9.00-12.30

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2023, il Museo archeologico dell’antica Capua e l’Anfiteatro campano promuovono un programma di eventi e iniziative in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” e il gruppo scout Agesci. Venerdì 16 giugno alle 9.30, il gruppo scout Agesci visiterà l’Anfiteatro campano, il Museo dei Gladiatori e il Museo archeologico dell’antica Capua per conoscere e riscoprire le testimonianze giunte fino a noi degli usi e dei costumi della Capua romana. Dalle 15.30 alle 18.00, i lupetti e le coccinelle scout parteciperanno, negli spazi verdi adiacenti l’Anfiteatro campano, a un’attività ludico ricreativa di rievocazione degli allenamenti dei gladiatori, dal titolo “Giostra dei Gladiatori”, seguiti dai rievocatori della Pro Loco Spartacus. Sabato 17 giugno, dalle 15.30 alle 18.00, sarà riproposta l’attività ludico creativa di rievocazione degli allenamenti dei gladiatori, dal titolo “Giostra dei Gladiatori”, seguiti dai rievocatori della Pro Loco Spartacus, mentre domenica 18, dalle 9.00 alle 12.30, il gruppo scout Agesci sfilerà in costume e si sfiderà in un gioco a quiz sulle conoscenze apprese nei tre giorni di attività nel Circuito archeologico dell’antica Capua.

Info: Piazza I Ottobre 1860, Santa Maria Capua Vetere (CE) | +39 0823 844206 | drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it

Museo archeologico dell’antica Capua

Giornate Europee dell’Archeologia al Museo archeologico dell’antica Capua

Venerdì 16 giugno 2023, ore 16.30 | sabato 17 e domenica 18 giugno 2023, ore 11.00-13.00 e 16.00-18.00

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2023, il Museo archeologico dell’antica Capua e l’Anfiteatro campano promuove un programma di eventi e iniziative in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” e il gruppo scout Agesci. Venerdì 16 giugno 2023 alle 16.30, nella sala conferenze del Museo si terrà la presentazione delle attività e dei risultati del tirocinio “Dallo scavo al museo, dallo studio all’edizione: ricerche su Capua preromana”, a cura del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento. Sarà l’occasione per illustrare le attività svolte dagli studenti della Laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte su un nucleo di tombe di età orientalizzante, messe in luce nel 2015 in via del Lavoro a Santa Maria Capua Vetere, i cui reperti sono conservati nel Museo archeologico dell’antica Capua.

L’esperienza formativa, che si è articolata in più fasi, dal lavaggio e restauro dei manufatti alla realizzazione della documentazione scientifica, restituisce al pubblico un contesto inedito, legando lo studio e la valorizzazione del patrimonio archeologico agli aspetti didattico-formativi per le nuove generazioni di archeologi. Sabato 17 e domenica 18 giugno, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00, gli studenti del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” che hanno partecipato al tirocinio racconteranno ai visitatori lo studio e le ricerche effettuate sul contesto archeologico, illustrando i reperti di una tomba che per l’occasione sarà esposta nel percorso espositivo.

Info: Via Roberto D’Angiò 48, Santa Maria Capua Vetere (CE) | +39 0823 844206 | drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it