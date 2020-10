Giornate Fai d’Autunno, annullati tutti gli appuntamenti.

Il Presidente del FAI Campania Michele Pontecorvo Ricciardi insieme ai Delegati delle cinque province della regione, ritengono doveroso annullare tutte le visite programmate per le Giornate FAI d’Autunno sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Una decisione dolorosa presa con grande dispiacere e amarezza, ma che risulta essere una rinuncia necessaria e responsabile nel contesto di emergenza che la nostra Regione vive. Nel rispetto della sicurezza e della serenità psicologica di tutti i volontari e narratori che sono in prima linea in queste giornate, del personale dei siti coinvolti, e di tutto il pubblico, risulta essere l’unica scelta possibile, in un momento in cui l’intero territorio della nostra regione gestisce le nuove difficoltà generate dall’emergenza sanitaria.

Il FAI Campania si prende l’impegno di ricontattare tutte le prenotazioni e di riorganizzare le visite come eventi di delegazione non appena l’emergenza lo consentirà.

Pertanto sono ANNULLATE le aperture di Napoli, Pozzuoli, Ercolano, Somma Vesuviana, Riardo, Benevento, Valva, Cesinali e Castelvetere sul Calore.

www.giornatefai.it