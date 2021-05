Giornate FAI di Primavera Campania, presentazione giovedì 6.

Giovedì 6 maggio 2021 alle ore 14.00 si terrà online la conferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate FAI di Primavera in Campania.

Insieme a Michele Pontecorvo Ricciardi, Presidente Regionale FAI Campania, e Rosanna Romano, Direttore generale alle Politiche culturali e Turismo della Regione Campania, parteciperanno, in collegamento virtuale, i rappresentanti delle Delegazioni e dei Gruppi FAI e FAI Giovani di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Vesuvio, Salerno e Ponte tra Culture.

Le Giornate FAI di Primavera, in programma sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, rappresentano una straordinaria occasione per visitare, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, luoghi di grande bellezza paesaggistica e storico-artistica del nostro territorio, offrendo la possibilità di scoprire aspetti inediti di siti solitamente chiusi e storie che non vengono mai raccontate

Si ringrazia Regione Campania per il fondamentale contributo.