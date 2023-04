Giovani: aiutiamoli a restare, venerdì 14 a Castellammare a cura del Rotary.

Venerdì 14 aprile, alle ore 10, presso l’hotel Vesuvian Inn di Castellammare di Stabia, sarà presentato il “Progetto Ulisse – Giovani: aiutiamoli a restare”, promosso dal Distretto Rotary della Campania con la collaborazione di Confindustria, Federcostruzioni e Centro Studi Super Sud. All’incontro parteciperanno docenti, studenti e responsabili di aziende impegnati a preparare i giovani a diventare protagonisti dello sviluppo del proprio territorio.

Dopo l’introduzione della professoressa Angela Cioffi dell’Istituto Vitruvio – RC Castellammare di Stabia e l’indirizzo di saluto di Davide Nicolao, Presidente Rotary di Castellammare di Stabia, sarà presentato il “Progetto Ulisse” da Michelangelo Ambrosio, Past Governor del Distretto Rotary. Seguiranno gli interventi degli insegnanti delle Scuole Secondarie Superiori di Castellammare di Stabia: Elena del Cavaliere, DS Liceo Scientifico Severi; Angela Cioffi, DS Istituto Vitruvio; Giovanna Giordano, DS ITI Elia; Giovanna Izzo, DS IIS Ferrari; Cinzia Toricco, DS ITC Sturzo; Giuseppina Principe, DS Ipseoa Viviani; Fortunella Santaniello, DS Liceo Classico Plinio Seniore. Di rilievo saranno anche le testimonianze di Teresa Farina, ITS Mare (Trasporti marittimi); Giuseppe Bruno, ITS Fondazione Bruno (Meccanica e Meccatronica); Roberto Scarpa, ITS ERMETE (Efficienza Energetica); Aniello Savarese, ITS (Turismo Campania); Margherita Siani, ITS TELA (Agroalimentare). Interverranno infine i rappresentanti industriali Paola Marone, Presidente Nazionale FederCostruzioni; Maurizio Turrà, Confindustria Campania; Giovanni D’Avenia, Presidente del Centro Studi Super Sud, che discuteranno insieme alle realtà industriali locali sulla possibilità di creare un polo ITS a Castellammare di Stabia per offrire ai giovani della Costiera nuove opportunità di inserimento professionale.

Concluderà gli interventi il Past Governatore del Distretto Rotary della Campania, Costantino Astarita.

Coordina e modera gli interventi Egidio Di Lorenzo, Delegato di Area Commissione del “Pogetto Ulisse”.

Il professore Michelangelo Ambrosio ci tiene a sottolineare che il progetto “Ulisse 2101: Giovani, aiutiamoli a restare” è un programma di mentoring il cui obiettivo è quello di assistere i giovani della Campania nella loro formazione professionale e nel loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso un network di contatti e relazioni locali, nazionali e internazionali basato sui Club Rotary e sulle disponibilità professionali e produttive dei soci del Rotary International. A questo scopo si sta creando una rete di accordi e convenzioni che consentiranno ai giovani di usufruire di tirocini curriculari e non, svolgere praticantati abilitanti alla professione, accedere alle strutture di formazione professionale di tecnici specializzati, usufruire di borse di studio bandite dal Rotary International e dagli Enti e Strutture con esso convenzionate, seguire corsi di specializzazione e di avviamento al lavoro e usufruire di tutoraggio locale, nazionale e internazionale da parte dei rotariani nel mondo.

I cardini di questa azione sono i seguenti: Convenzioni con gli Atenei campani per offrire posizioni di tirocinio curriculare, assistenza post-laurea e periodi di praticantato agli studenti più meritevoli; Accordi con gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) campani per sostenerne la diffusione attraverso una campagna di orientamento nelle Scuole Secondarie Superiori e fare conoscere ai giovani prossimi al diploma l’esistenza e l’importanza di queste strutture che offrono percorsi di studio per il conseguimento di un Diploma di Tecnico Specializzato valido in tutta Europa. Creazione di un Osservatorio Rotariano Bandi Europei, Nazionali ed Esteri (ORBENE), pool di professionisti che informano le strutture collegate al nostro progetto sulla pubblicazione di bandi di finanziamento e le aiutano a presentare domanda per accedervi; Terza missione Rotary – Assistenza di strutture specializzate per l’avvio di Start-Up, job placement, job recruitment, crowdfunding, credito e microcredito per giovani che intendono intraprendere attività produttive o professionali nella Regione Campania; Convenzioni con Enti, Associazioni di categoria, Istituzioni Pubbliche e private, compresi Comuni e Regioni per mettere a disposizione risorse di ogni genere per i giovani laureati o solo diplomati; Rapporti con le rappresentanze diplomatiche presenti nella Regione Campania per veicolare offerte di borse di studio, di periodi di formazione e di inserimento professionale in Paesi esteri; Corsi brevi di Accademia (Rotary Youth Academy) per l’indirizzamento verso strutture di alta formazione professionale quali gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e le attività STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Promozione di incontri Hackathon e giornate di studio collegate ai progetti dei Club Rotary con l’obiettivo di individuare progetti sostenibili dalla Fondazione Rotary suscettibili di ricadute produttive, umanitarie e assistenziali nella nostra Regione.

Per queste sue caratteristiche il programma si rivolge sia ai giovani universitari o laureati, sia agli studenti delle Scuole Superiori e ai diplomati.