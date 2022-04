Giovani artisti laziali apriranno il concerto di Jimmy Sax mercoledì 6 al Palapartenope.

Il countdown è iniziato. Sono stati resi noti anche i nomi dei cantanti che apriranno il concerto della star mondiale Jimmy Sax. La scalata al successo per i giovani e talentuosi ragazzi cresce, ed è per questo che arriva la notizia entusiasmante. Il prossimo 6 aprile, alle ore 21 infatti, la band We Five del Frusinate, e il cantante Francesco Celletti di Palestrina in provincia di Roma, saliranno sul palco del Palapartenope di Napoli.

Presenteranno dal vivo i loro inediti, in un contesto di assoluto prestigio, una prova importante e di vetrina per il loro percorso artistico.

Apriranno il concerto di Jimmy Sax, star di origine francese, conosciuta a livello internazionale e mondiale; incredibile sassofonista, autore dei successi ‘No man no cry e ‘Time’. Reduce da un tour in cui ha fatto sold out in tutte le tappe dei teatri italiani, trascinando le folle con le sue sonorità funky, electro, deep-house; musicista che lascia senza fiato quando entra in simbiosi ed avvinghia il suo strumento. Sul palco ci saranno 25 elementi, e sarà accompagnato da The Symphonic Dance Orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, direttore artistico, autore di colonne sonore e creatore dell’etichetta discografica Rmr Production srls. Sarà un traguardo sì, ma anche un trampolino di lancio per questi giovani adolescenti in vista di obiettivi importanti. “Seguire questi ragazzi – dichiara il Maestro Sorrentino – aiutarli a sviluppare il loro talento, far crescere in loro l’amore per la musica è per me motivo di orgoglio. Al centro di tutto c’è la tecnica e l’impegno. Un binomio vincente. Mi aspetto grandi soddisfazioni da loro”.

Saranno presenti, inoltre gli artisti Marco Forte e Rosario Lanzara. Il tour di Jimmy Sax è prodotto dalla Wonder Manage e toccherà ancora numerose città italiane. Nel progetto, non è escluso l’estero.

Sabrina Ciani