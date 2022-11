Giovedì 10 e Venerdì 11 in Biblioteca Nazionale la VII Conferenza Nazionale dell’Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane “Italia è cultura. Le sfide degli anni ’20”

Dal 10 all’11 novembre prossimi avrà luogo a Napoli, nella prestigiosa sede della Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, la VII Conferenza nazionale dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane (AICI), organizzata in collaborazione con la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali e anche con la Direzione Generale Biblioteche e Diritti d’autore del MIC.

L’AICI, di cui quest’anno ricorre il trentennale dalla sua costituzione, annovera attualmente 148 soci tra le più importanti istituzioni, fondazioni e accademie del Paese. Da due anni vi è accolta anche la Fondazione Valenzi.

L’evento riprende il filo delle Conferenze nazionali dopo la sospensione nei due anni passati a causa delle restrizioni poste dalla pandemia.

Ecco una sintesi del programma presso il Palazzo Reale, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”:

Giovedì 10 novembre, dalle 9 e 30, dopo i saluti istituzionali, relazione introduttiva del Presidente di AICI Valdo Spini e a seguire la Tavola rotonda con le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiani di fronte alle sfide del nostro tempo.

Nel pomeriggio dalle 15 si svolgeranno quattro workshop tematici: “PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei”, “Reti culturali, reti civiche e territorio”, “Cultura, territorio e ambiente”, “Cultura e occupazione giovanile”

Venerdì 11 novembre, i lavori della giornata finale, che si concluderà alle 13.30 con la relazione finale di Valdo Spini, si articolano principalmente in due tavole rotonde: “Diffusione della cultura e coesione sociale” e “Il PNRR nel secondo anno di attività: la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole”

A seguire il programma completo:

Giovedì 10 novembre, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”. È la prima giornata della Conferenza, presso la Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”e si svolgerà secondo il seguente programma:

Sessione antimeridiana

ore 9,30 – Saluti istituzionali:

Ministro della cultura, Sindaco di Napoli, Presidente della Fondazione Banco di Napoli, Direttore generale educazione ricerca e istituti culturali del Mic, Direttrice della Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”.

ore 10. – Relazione introduttiva del Presidente Valdo Spini

ore 10,30 – Tavola rotonda: Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiane di fronte alle sfide del nostro tempo.

interventi di Inna Meteleva (Foundation for United Nations Sustainable Development Goals); Alberto Melloni (Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII); Franco Ippolito (Fondazione Lelio e Lisli Basso): Marta Herling (Istituto italiano di studi storici); Giuseppe Parlato (Fondazione Spirito – De Felice); Nicola Antonetti (Istituto Sturzo); Paolo Baratta (Accademia Filarmonica Romana); Lucio Villari (storico).

Nella sessione pomeridiana, la Conferenza si articolerà in quattro workshop tematici:

PNRR e digitalizzazione del patrimonio: archivi, biblioteche e musei

interventi di: Simonetta Buttò (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche); Teresa Carnevale (Fondazione Morra); Giovanni Bergamin (Associazione italiana biblioteche); Micaela Procaccia (Associazione nazionale archivistica italiana); Caterina Fiorani (Fondazione Camillo Caetani); Francesca Cadeddu (Università di Modena e Reggio Emilia, Fondazione Scienze religiose Giovanni XXIII); Stefano Vitali (Istituto nazionale Ferruccio Parri); Fabrizio Tatarella (Fondazione Tatarella).

Reti culturali, reti civiche e territorio

Interventi dei rappresentanti delle associazioni culturali operanti sul territorio partenopeo (Biblioteca Annalisa Durante, Fondazione San Gennaro, Fondazione FoQus, Associazione Hurtado; Associazionenoi@europe; Associazione “Leggere per”; Associazione amici di Città della scienza); Lucia Valenzi, (Fondazione Valenzi); Gabriele Capone (sovrintendente archivistico e bibliografico per la Campania); Aldo Accardo (Fondazione Siotto).

Cultura, territorio e ambiente

Interventi di Alfonso Andria (CUEBC); Paolo Nanni (Accademia dei Georgofili); Vito Cappiello (Università di Napoli); Lidia Palumbo (Società filosofica italiana).

Cultura e occupazione giovanile

Interventi di Virginia Todeschini (Fondazione Gramsci Emilia-Romagna); Natascia Nuzzo (ricercatrice); Alessandro Bollo (Fabbrica del Vapore); Massimiliano Tarantino (Fondazione Feltrinelli); Innocenzo Cipolletta (Confindustria Cultura Italia), Fabrizio Paglino (Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali).

Venerdì 11 novembre, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”. La giornata sarà articolata in due tavole rotonde

ore 10 – Diffusione della cultura e coesione sociale

Interventi di: Vittorio Emanuele Parsi (Università cattolica del Sacro Cuore); Rosa Maiello (Associazione italiana biblioteche); Andrea Morniroli (Cooperativa Dedalus, ForumDD); Mirella Barracco (Fondazione Napolinovantanove); Paola Passarelli (Direttore generale biblioteche e diritto d’autore del MiC); Sergio Scamuzzi (Università di Torino).

ore 12 – Il PNRR nel secondo anno di attività: la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole

Interventi di: Flavia Nardelli Piccoli, Giampaolo D’Andrea; Adriano Giannola (SVIMEZ); Laura Moro (Digital Library del MiC); Silvio Pons (Fondazione Gramsci).

ore 13,30 – Conclusioni del Presidente Valdo Spini.

Si ricorda infine che il trentesimo anniversario dell’AICI sarà ricordato con una pubblicazione redatta da Andrea Mulas (Fondazione Basso) che ripercorrerà la storia dell’Associazione.