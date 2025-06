Giubileo delle Persone Povere sabato 21 a Sorrento

Un evento significativo all’interno delle celebrazioni giubilari della Chiesa, che pone l’attenzione sulle lotte affrontate dai poveri e dai marginalizzati, su coloro che vivono in condizioni di estremo bisogno e di abbandono affettivo; ma anche un’opportunità per chi è impegnato nella giustizia sociale e nella carità, a riunirsi in preghiera e in riflessione.