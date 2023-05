Giulio Tarro-l’amico…il ricercatore, lo scienziato, l’umanista, mercoledì 10 alla Fondazione Francesco Terrone.

La Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra, fondata e presieduta dall’ing. Francesco Terrone, vuole rendere omaggio al Prof. Giuseppe Tarro, Presidente onorario della stessa Fondazione, stimato professionista, indiscusso scienziato.

Pertanto la Fondazione ha organizzato, con il patrocinio della Sidelmed Spa e il M.E.S.P.I. (Movimento Economico Social Popolare Intereuropeo Indipendente Culturale) un convegno dal titolo “Giulio Tarro-l’amico…il ricercatore, lo scienziato, l’umanista” che si terrà il giorno 10 maggio alle ore 18.00 presso la Sala di Rappresentanza, Via Fratelli Magnoni, 20-Riviera di Chiaia, Napoli adiacente Santuario dell’Immacolata.

I lavori saranno coordinati dal giornalista Mimmo Falco. Saranno presenti: l’ing. Francesco Terrone-Poeta, Meridionalista e Presidente dell’omonima Fondazione; il Prof. Gaspare Bassi-già Primario della Chirurgia d’urgenza dell’Ospedale Loreto Mare di Napoli che relazionerà su “Giulio Tarro, l’amico, lo scienziato, l’umanista”; il Dr. Ersilio Trapanese-componente del cda della Fondazione De Beaumont Bonelliper le ricerche sul cancro la cui relazione verterà su “Giulio Tarro: il Maestro della scienza”; il Prof. Abraham Karpas-ex Director of research at Cambridge University-Inghilterra il cui intervento sarà: “The Reason for the Global Spread of the Chinese Virus”; il Prof. Giuseppe Tritto-Presidente della World Academy of Biomedical Sciences and Technologies-Parigi-Francia che parlerà su “Giulio Tarro, l’amico…il ricercatore”.

Giulio Tarro rappresenta un punto fermo: è un uomo di grande umanità che si coniuga con la sua profonda capacità scientifica. Il convegno rappresenta un momento per conoscere ancora meglio Tarro, per saggiarne il suo intelletto, per sondare il suo ingegno, per cibarsi della sua anima rivolta al bene, per rendere omaggio al suo talento.