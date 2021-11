Gli anni del boom, la rivoluzione italiana, da sabato 13 a Somma Vesuviana.

Al VIA DOMANI FINO AL 19 NOVEMBRE AL TEATRO SUMMARTE LA MOSTRA INTITOLATA “GLI ANNI DEL BOOM: LA RIVOLUZIONE ITALIANA”

Organizzato da Neapolis Alma Edizioni, il vernissage rientra nelle numerose iniziative promosse dall’ottava edizione della rassegna “Birdland”.

A cura della casa editrice Neapolis Alma per l’ottava edizione della rassegna Birdland, domani, venerdì 12, presso il teatro Summarte di Somma Vesuviana (NA), in via Roma 15, si inaugurerà la mostra “Gli anni del “boom”: la rivoluzione italiana”.

Le ottantuno riproduzioni di pubblicità celebri degli anni ’50 e ’60 che racconteranno gli anni del boom, gli anni che segnarono una vera rivoluzione, forse come mai prima di allora in un arco temporale così ristretto, nei costumi, nella politica e nella società italiana, saranno visibili fino a venerdì 19 novembre.

Dai calendari della Vespa Piaggio alle immagini della ‘500, dalla pastina Glutammata Buitoni allo sbarco della Coca Cola passando per gli elettrodomestici (motore effettivo dell’inizio dell’emancipazione femminile), e i saponi di bellezza promossi dalle agenzie pubblicitarie americane per rendere più saldo l’effetto del Piano Marshall.

L’ingresso è libero nel protocollo delle disposizioni anticovid