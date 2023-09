Gli appuntamenti dal 23 al 26 settembre di Affabulazione

Promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, il progetto culturale “Affabulazione. Espressioni della Napoli Policentrica” propone un lungo week end di appuntamenti musicali e teatrali gratuiti.

NEST – Napoli Est Teatro con il progetto “EST! Il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est” propone, sabato 23 settembre, alle 20.30, al Centro Asterix (via Domenico Atripaldi, 52) il concerto “Te doy el gusto” della pianista Elisabetta Serio, in palcoscenico con Aldo Capasso (contrabbasso), Elisabetta Saviano (batteria) e Jerry Popolo (sax tenore e soprano). Al live prenderà parte anche la talentuosa e potente Ste. Opening Act della pianista e cantante Mavi Meola.

Lunedì 25 settembre, alle 21.00, al Teatro Nest, in via Bernardino Martirano, 17 (San Giovanni a Teduccio) andrà in scena “E.T. l’incredibile storia di Elio Trenta” con Luigi Diberti. Martedì 26 settembre, alle 21.00, sempre al Teatro Nest, è in programma “Così è (o mi pare)”, una riscrittura per realtà virtuale di “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello, adattamento e regia a cura di Elio Germano che compare in una scena che lo spettatore potrà guardare attraverso i visori, con Gaetano Bruno, Serena Barone, Michele Sinisi, Natalia Magni, Caterina Biasiol, Daniele Parisi, Maria Sole Mansutti, Gioia Salvatori, Marco Ripoldi, Fabrizio Careddu, Davide Grillo, Bruno Valente, Lisio Castiglia, Luisa Bosi, Ivo Romagnoli e con la partecipazione di Isabella Ragonese e Pippo Di Marca. Prenotazioni sulla piattaforma Eventbrite.

Il Teatro Stabile delle Arti Medioevali, con il progetto “Pianura Opera House”, sarà al Parco Attianese di Pianura in via Provinciale Napoli 125, con quattro appuntamenti. Sabato 23 settembre, alle 20.15, andrà in scena lo spettacolo “Piperno” con la drammaturgia di Fabio Pisano, in collaborazione con Gaetano Gagà Esposito. Domenica 24 settembre, alle 20.15, in programma “Murga!” con Bandassurda Murga Flegrea e un intervento drammaturgico di Rafael Spregelburd. Lunedì 25 settembre, alle 20.15, ancora teatro con “La magia dell’Uovo” con la drammaturgia di Gian Maria Cervo e la regia di Flavio Albanese. In scena, Luca Iervolino. Martedì 26 settembre, alle 20.15, il pubblico potrà assistere a “La caccia agli Astroni”, Drammaturgia teatrale e musicale e regia di Matteo Bertolotti da documenti di o correlati a Gesualdo da Venosa.

Prenotazioni: ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com.

L’associazione culturale La Dramaturgie sarà al Club The Wall – Centro Direzionale Isola E1 – con il progetto “Nuove direzioni – Rassegna di spettacolo con l’impiego di nuove tecnologie”. Sabato 23 settembre, doppio appuntamento con “Su Letture Luterane”, scritto e curato da Matteo Bertolotti (ore 21.00) e “Dependeports” con l’interpretazione di Antonio Formisano, che ne ha anche curato la coreografia (ore 21.30). Prenotazioni: prenotazioni.ndspettacoli@gmail.com oppure 347 8874694.

Il calendario dettagliato con tutti gli spettacoli di teatro, musica e danza e i laboratori in programma sarà pubblicato sul sito istituzionale e sui canali social Cultura Comune di Napoli, costantemente aggiornati.