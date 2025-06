Gli hair stylist napoletani festeggiano lo scudetto

- pubblicità -

I festeggiamenti per lo scudetto del Napoli Calcio in città proseguono.

Anche gli hair stylist partenopei del Dama Club hanno voluto omaggiare la vittoria degli Azzurri.

In occasione della fine del programma sportivo 100% Match, in onda su Prima Tv canale 17 e Capri Events canale 95 condotto da Italo Palmieri e Angelo Di Gennaro insieme ad Amelia Amodio, sono saliti sul palco del Teatro IAV (In Arte Vesuvio) insieme agli opinionisti e giornalisti invitati indossando la T-shirt con la scritta “Con la testa e con il cuore abbiamo vinto il tricolore” da un’idea di Salvatore Brandi.

Sono intervenuti alla trasmissione anche Max Bonardi, Silvio De Simone, Franco Di Stasio, Furio Stasi, Giuseppe Gargiulo, Liberato Ferrara, Pasquale De Simone, Gigi Porcelli, Carlo Ruosi, Riccardo Guarino.

Tra una chiacchiera e uno scambio di opinioni si sono levati i calici alla vittoria del Napoli Calcio, Campione d’Italia 2024-2025.