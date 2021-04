Gli improbabili casi di Johnny Mattel, l’audiodramma by GoNaples. Pronto anche un laboratorio di sceneggiatura.

L’ Associazione di Promozione Sociale GOnaples, che organizza da 7 anni il The Gulf of Naples Independent Film Festival, nonostante la pandemia continua a proporre iniziative culturali.

GoNaples, questa volta in collaborazione con Nuovo Cinema Paradiso Materdei, presenta una nuova produzione: “Gli improbabili casi di Johnny Mattel”, un audio dramma illustrato, visibile su YouTube e la pagina Facebook di GOnaples, dal 16 aprile.

L’idea è quella di ricreare l’atmosfera dei crime radio drama, che tanta fortuna ebbero negli Stati Uniti. Atmosfere noir, detective sgualciti, fatali belle donne, cattivi da operetta, fondendo, però, il genere hard boiled alla Chandler con le novelle pulp con mostri e vampiri. Il tutto in chiave commedia farsesca e, a tratti, demenziale.

Il protagonista principale è il detective Johnny Mattel, interpretato da Gennaro Monti, personaggio preso “in prestito” dal cortometraggio “Le Noir Vivant”, prodotto sempre da GoNaples, che proprio in questo periodo sta riscuotendo tanti riconoscimenti in festival internazionali.

Come per “Le Noir Vivant”, il testo originale dell’audio dramma è di Vittorio Adinolfi e la regia di Vittorio Adinolfi e Umberto Santacroce, il quale cura anche le illustrazioni che accompagneranno il crime drama. La realizzazione tecnica e la sonorizzazione sono a cura di Andrea Di Nardo, che si è occupato anche della fonica del “Noir Vivant”. Tra gli interpreti, oltre al citato Monti nel ruolo del detective, ci sono Sonia De Rosa e Paolo Gentile, e la partecipazione straordinaria di Peppe Celentano e Gabriella Cerino. Il primo improbabile caso di Mattel che seguiremo, si snoda in tre episodi e avrà per titolo “La donna ideale”.

L’ Associazione GOnaples porta avanti anche le sue iniziative per la formazione. Il 12 e 13 aprile 2021, lo sceneggiatore e regista Andrea Piretti, conduce un laboratorio di sceneggiatura online. Il laboratorio, composto di due incontri, ha come scopo quello di individuare le fasi principali della scrittura per il cinema. Durante le lezioni si entrerà in contatto con gli elementi che caratterizzano una sceneggiatura: la creazione dei personaggi, il loro arco narrativo, la struttura del racconto, il viaggio dell’eroe e altro ancora.

Produzione GoNaples

Sito web: http://www.gonaples-productions.it/home

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/gonaples.7