Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale, inaugurata la mostra a Capodimonte.

È stata inaugurata oggi al Museo di Capodimonte la Mostra «Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale», il percorso espositivo a cura di Riccardo Naldi e Andrea Zezza.

Presenti oltre al Sindaco e al Ministro della Cultura, il vice Sindaco Laura Lieto, il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, i consiglieri comunali Gennaro Rispoli e Gennaro Acampora e il presidente III municipalità Fabio Greco





“Napoli è una grande capitale europea e questa mostra lo dimostra ancora di più perché indaga un periodo della vita e della storia di Napoli molto importante: il cosiddetto periodo spagnolo che erroneamente è stato visto come un periodo di sudditanza, mentre fu un periodo di interazione con Madrid come dimostrano gli studi di Benedetto Croce e di Elias de Tejada filosofo del diritto spagnolo. Da questa mostra possiamo trarre anche un momento di riflessione storica corale su questo periodo“. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione dell’inaugurazione della mostra.

“È una mostra straordinaria di dimensione internazionale con un rapporto forte con il governo spagnolo e con il Prado. Napoli è una città che ha un rapporto storico, culturale con la Spagna“. Lo ha detto il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell’inaugurazione della mostra. Il sindaco ha sottolineato l’aspetto “fortemente innovativo” dell’esposizione “perché oltre ad essere a Capodimonte, con opere che si vedranno per la prima volta a Napoli, è anche diffusa in città perché come Comune abbiamo aperto tutte le chiese in cui ci sono opere che sono state dipinte durante il periodo viscerale per testimoniare che Napoli non è solo grandi musei, ma è un grande museo diffuso che rende la città unica al mondo. Sarà un’esperienza straordinaria non solo per i turisti ma anche per i napoletani“, ha concluso Manfredi.