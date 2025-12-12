Gran Charity Gala della Fondazione Gabriella Fabbrocini domenica 14

- pubblicità -

La Fondazione Gabriella Fabbrocini ha scelto il Salone Margherita per la seconda edizione del Gran Charity Gala, in programma domenica 14 dicembre alle 19.00: una serata tra musica e spettacolo nata per raccogliere fondi a sostegno della ricerca contro il tumore del pancreas, nel solco della missione che la Fondazione porta avanti dal 2023.

Dopo il successo del primo appuntamento, il Gran Charity Gala si conferma come uno degli eventi simbolo dell’ente dedicato alla memoria della professoressa Gabriella Fabbrocini, con l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca innovativi e di tenere alta l’attenzione su una patologia che continua a rappresentare una delle sfide più complesse in oncologia.

La seconda edizione del Gala segna anche l’avvio di una collaborazione speciale con Marinella: la storica maison napoletana realizzerà una linea di cravatte dedicata alla Fondazione, pensata per sostenere nel tempo le attività di ricerca e i progetti sociali. Nel corso della serata sarà inoltre presente uno stand Marinella che produrrà cravatte e pochette da taschino realizzate al momento, un omaggio esclusivo per chi vorrà contribuire alla raccolta fondi approfittando di questa esperienza sartoriale unica. «Il Gran Charity Gala sarà ancora una volta un momento di gioia e un modo concreto per trasformare affetto e memoria in futuro – sottolinea Raffaele Pallotta, Vicepresidente della Fondazione Gabriella Fabbrocini –. La collaborazione con Marinella ci permette di unire l’eccellenza artigianale napoletana a un progetto di solidarietà che guarda lontano: ogni cravatta e ogni pochette diventano un gesto tangibile a sostegno della ricerca sul tumore del pancreas e delle nostre iniziative sociali». La serata al Salone Margherita sarà animata da musica e momenti di spettacolo, in un clima di condivisione e divertimento. Tanti gli amici della Fondazione che hanno già confermato la propria presenza insieme a autorità civili e militari, a testimonianza del legame sempre più forte tra la Fondazione e il territorio. Il Gala è reso possibile anche grazie al sostegno di una rete di partner che hanno scelto di affiancare la Fondazione in questa nuova tappa del suo percorso: Gino Sorbillo – presepe napoletano; Scaturchio; Banca di Credito Cooperativo; Villa Matilde; Latteria Sorrentina; Villani Salumi; SITE; Boutique dell’Acqua; Ranieri Impiantistica. «Nel corso della serata firmeremo un protocollo d’intesa con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, presieduto da Vincenzo Santagata, e con Federfarma Napoli, presieduta da Riccardo Iorio, per il coinvolgimento delle 311 farmacie del territorio dell’ASL Napoli 1 Centro a sostegno delle attività del progetto 3D Donne, Diritti, Destini che in poco meno di un anno di attività ha preso in carico 55 donne vittime di violenza, offrendo loro un luogo sicuro in cui trovare ascolto, consulenza legale, supporto psicologico e orientamento sociale, grazie a una rete di professionisti e volontari che le accompagnano in un percorso di tutela dei diritti e di ricostruzione del proprio futuro». Pallotta ha poi sottolineato l’enorme adesione alla serata «Sul sito fondazionegabriellafabbrocini.it è possibile acquistare gli ultimi biglietti, sono felice di poter dire che andiamo rapidamente verso il tutto esaurito».