Gran Concerto di Capodanno al Cinema Teatro Delle Palme sabato 1 a cura di Noi per Napoli.

Il Gran Concerto di Capodanno: tra musica, canto, danza e spettacolari acrobazie circensi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in allegria e spensieratezza

Con il tradizionale Gran Concerto di Capodanno 2022 dell’Ass. Noi per Napoli e dell’Ass. Vivere Napoli, al Teatro Delle Palme, il primo gennaio 2022, alle ore 19:30, l’inizio del nuovo anno sarà vissuto, come di consueto, all’insegna delle emozioni.

Un vero viaggio nel mondo della musica, del canto e della danza fra celebri melodie viennesi, valzer di Strauss, famosi brani di opera ed operetta e appassionanti canzoni classiche napoletane.

In scena un particolare salotto d’epoca fin de siecle, in cui ospiti ed artisti accoglieranno il nuovo anno nel segno della musica, del bel canto e della danza. Lo spettatore si ritroverà immerso in un’atmosfera senza tempo tra amore, sogno e rievocazioni e di fantastiche sensazioni e tanto coinvolgimento per abbandonarsi alla spensieratezza e all’allegria tipica del celebre Concerto di Capodanno di Vienna!

Giunto oramai alla sua VI edizione, Il Gran Concerto di Capodanno quest’anno presenterà una grande novità: musica, canto e danza saranno affiancate da strepitose acrobazie circensi con performances sensazionali.

Con il suo cast straordinario, artisti ed ospiti d’eccezione, il Gran Concerto di capodanno 2022 promette emozioni e atmosfere magiche indimenticabili.

Protagonisti il Trio Lirico Partenopeo, composto da artisti del Teatro San Carlo come la soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli e il tenore Lucio Lupoli.

Con la conduzione dell’attore Vincenzo Bocciarelli e su musiche ad opera del Quintetto Aedon, i ballerini del Centro Tersicorea si esibiranno in valzer e meravigliose scenografie.

Spettacolari le coreografie di artisti acrobatici del Circo Madagascar Orfei, della compagnia dei Saltimbanchi e del Circo Weiss Mary Weiss e Victor Vitàris.

In scena anche l’attore di Un posto al sole Giovanni Caso e testimonial di eccezione della serata, ai quali verrà assegnato il Premio Noi per Napoli, lo scrittore Maurizio De Giovanni e l’attrice Annamaria Ackermann.

Un evento imperdibile, divenuto negli ultimi anni un appuntamento molto atteso tra gli eventi del capoluogo partenopeo nel periodo natalizio. Un grande spettacolo dal cuore nobile: una parte del ricavato sarà devoluto, come ogni anno, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore della mensa Caritas dei senzatetto di Napoli.

L’iniziativa gode del Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania.

Dettagli dell’evento

Quando: Sabato 1 Gennaio 2021, ore 19:30

Dove: Teatro delle Palme – Via Vetriera, 12 – Napoli (zona Chiaia)

Costi: Primo settore € 35 – Secondo settore € 30 – Terzo settore € 30 (+ prevendita)

PER L’INGRESSO ALLO SPETTACOLO E’ NECESSARIO MUNIRSI DEL GREEN PASS

NB: E’ obbligatorio l’uso della mascherina durante tutta la durata dello spettacolo

Informazioni aggiuntive Garage a pagamento: Autorimessa dei Fiori in via Vittoria Colonna – Garage Napoli Chiaia in Riviera di Chiaia 212 Parcheggio in strada: Zona Umberto e zona Villa Comunale