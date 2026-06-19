Gran Galà Ballo della Rosa, ottava edizione martedì 23 a Villa Lucrezio

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Dall’amicizia, dalla stima reciproca e dalla sinergia tra le grandi forze del territorio nasce l’opportunità di fare del bene.

Sono questi i sentimenti profondi che accompagnano l’atteso ritorno del “Gran Galà Ballo della Rosa”, la prestigiosa serata charity giunta al suo ottavo anno consecutivo, che prenderà vita martedì 23 giugno 2026, a partire dalle ore 19:00, nella straordinaria cornice di Villa Lucrezio, a Posillipo.

Anno Sociale Lions 2025/26

Il Gran Galà Ballo della Rosa si inserisce nel ricco programma dell’Anno Sociale 2025/2026 guidato dal Governatore del Distretto 108 Ya, Pino Naim, sotto il forte motto distrettuale “Uniti verso il futuro – Meritocrazia, Etica e Libertà”.

A guidare questa straordinaria macchina della solidarietà è il Lions Club Capri, presieduto da Rita Colazza Gori, coadiuvata da altri Lions Club del territorio, che quest’anno vede la partecipazione attiva e il pieno sostegno istituzionale di soci illustri del club isolano, come il Sindaco di Capri, Paolo Falco, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Salvatore Ciuccio.

Questa unione d’intenti si tradurrà in un aiuto concreto a favore di quattro importantissimi progetti sociali.

Ricavato in beneficenza

I fondi raccolti durante la serata, che sarà presieduta dal Governatore in caming Professor Bruno Canetti, saranno infatti devoluti in prima battuta al Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) – Circolo di Capri, come seconda donazione che si aggiunge a un primo stanziamento già effettuato, per finanziare la complessa ristrutturazione di un Caravan appositamente attrezzato per il trasporto di persone con disabilità; un mezzo fondamentale per garantire la mobilità sociale tra le stradine più strette e impervie dell’isola, dove nessuna normale autovettura può accedere.

La solidarietà toccherà da vicino anche la città di Napoli attraverso l’Associazione Orsa Maggiore, a cui verrà destinato un contributo tangibile per donare un futuro migliore, percorsi di autonomia e inclusione ai giovani diversamente abili.

Un’altra parte significativa dei fondi sosterrà il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, un’eccellenza che alleva e forma i cani guida per i non vedenti, veri e propri angeli custodi a quattro zampe, e la Fondazione Internazionale LCIF per le emergenze globali.

La bellezza al servizio degli altri

Il concetto che la bellezza esprima il suo valore più autentico quando si mette al servizio degli altri sarà il filo conduttore dell’intera serata, che vedrà un eccezionale connubio tra etica ed estetica.

Opera pittorica in beneficenza

Grazie alla sensibilità e all’impegno di Elena Di Gennaro, l’associazione “La Memoria dell’Arte” parteciperà con orgoglio all’iniziativa affidando una prestigiosa opera dell’artista Francesca Capitini a questo grande progetto di solidarietà.

Il quadro, specificamente donato per sostenere la Scuola Cani Guida Lions di Limbiate, verrà ufficialmente ritirato dal Referente Distrettuale del Distretto 108Ya, il Dott. Giovanni Meo. Per l’occasione, l’evento assumerà un respiro nazionale grazie alla partecipazione straordinaria del Presidente della Scuola Cani Guida di Limbiate, Marco D’Auria, e della sua Vice, Barbara Benato, presenti a Napoli proprio per testimoniare l’importanza del progetto.

Dress code

Il Gran Galà del Ballo della Rosa si svilupperà seguendo un impeccabile protocollo di eleganza, dove anche l’occhio vorrà la sua parte. Il codice d’abbigliamento richiesto prevede infatti l’Abito Scuro per i gentiluomini e l’Abito con Rosa per le dame; come vuole la tradizione del ballo, tutte le signore indosseranno sul vestito una caratteristica rosa di stoffa, simbolo floreale di grazia e condivisione.

La cena

Il percorso enogastronomico accompagnerà gli ospiti in un viaggio nei sapori della tradizione, iniziando all’aperto sui terrazzi della Villa con un suggestivo aperitivo a base di frittura italiana, per poi proseguire nelle sale interne per la Cena di Gala Placée, che si snoderà attraverso un ricercato antipasto, due primi piatti d’autore, una raffinata selezione di dolci e la monumentale torta celebrativa.

L’atmosfera della serata sarà resa indimenticabile dalla colonna sonora affidata alla regia di Lumens Eventi, che culminerà nel momento centrale dello spettacolo con la straordinaria e potente esibizione dal vivo del celebre tenore Giuseppe Gambi.

Al termine della cena, gli ospiti avranno a completa disposizione una grande sala dedicata interamente al ballo, per concludere la serata all’insegna della spensieratezza e della convivialità.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una notte indimenticabile e fare del bene con il cuore, ricordando che la vostra presenza contribuirà a trasformare una serata di festa in un concreto e storico gesto di solidarietà.



CONTATTI E ADESIONI

Per informazioni e/o confermare la propria partecipazione all’evento è possibile contattare la Presidente Rita Colazza Gori, al numero di telefono 333 5753578.