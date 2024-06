Gran Gala di Solidarietà Ballo Della Rosa, venerdì 28 a Villa Vittoria con il Lions Club Capri

Saranno i prestigiosissimi spazi di Villa Vittoria a Posillipo ad ospitare la VII edizione del Gran Gala di Solidarietà “Ballo Della Rosa”. Anche quest’anno il Club Lions Capri, che da sempre rappresenta l’isola Azzurra arriva più che mai puntuale grazie alla spinta necessaria e fondamentale della Presidente Rita Colazza Gori che si distingue per i suoi atti di generosità, donazioni e forme di supporto a tutto tondo, facendo della filantropia il leitmotiv della sua vita. I diritti umani e lo sviluppo comunitario, continuano ad essere il centro del suo pensiero e di tutti i suoi soci dinamici ed impegnati al suo fianco per la costruzione di una catena di solidarietà che per quest’anno possa essere la fortezza di tre beneficiari scelti. Sul podio Capri, sede dello storico Club che necessita di un Caravan per il trasporto dei disabili e dunque si interverrà a sostegno dell’acquisto; l’Associazione Orchestra Giovanile Sanitansamble (il miracolo della musica) che, attraverso progetti musicali, si occupa di sostenere i ragazzi del quartiere; l’Associazione Orsa Maggiore che grazie alla formazione/lavoro, recuperano giovani e meno giovani la cui posizione lavorativa e sociale è di forte disagio, per un progetto mirato a sostenere e integrare.

Tra il cielo e il mare della nostra Partenope gli ospiti potranno trascorrere una serata all’insegna della solidarietà, perché è di solidarietà che si parla, “WeServe” questo il motto dei Lions che incita in maniera preponderante tutti i Soci ed il distretto 108YA a tessere le fila di un evento a forte impatto sociale.

Patrocinato dal Comune di Napoli “Il Gran Ballo della Rosa” punta ad una raccolta fondi che possa accontentare il fabbisogno di diverse sofferenze a sostegno dei più bisognosi. “Un service articolato che vede più protagonisti”, dice la Presidente, “che vuole ancora una volta raccontare Storie di Solidarietà e Altruismo sia per supportare che per ispirare e sensibilizzare la comunità mettendo in luce le esperienze di chi offre e di chi riceve aiuto”.

La raccolta fondi è già iniziata e la corsa alla vendita degli ultimi biglietti è l’unico scopo della Presidente del Club Lions Capri che, determinata più che mai vuole raggiungere, assieme a tutti i suoi soci, risultati di riguardo.

