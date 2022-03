Grande successo a Dubai per Simone Racioppo Couture.

Il brand “Simone Racioppo Couture”, dopo la consolidata partnership commerciale con il gruppo “Manifatture Lusso”, sta crescendo a livello internazionale.



Lo stilista ha recentemente presentato a Dubai le sue creazioni: abiti d’alta moda che raccontano tutta la maestria del Made in Italy. Forte è stato l’interesse dei Buyer e grande l’apprezzamento della collezione presentata.

Simone Racioppo oggi è uno dei nomi più in ascesa nella moda italiana, forte anche della sua esperienza non solo nel disegnare i capi, ma anche nelle competenze dirette sulle produzioni di alta qualità che uniscono, in modo perfetto, l’idea di stile, con le più alte tecniche di lavorazioni e soluzioni disponibili sul mercato.



Il designer, oltre alla sua linea, è direttore creativo anche per progetti mirati: dalla realizzazione del cartamodello partendo dal figurino, fino allo sviluppo taglie, ottimizzazione dei piazzamenti per una migliore gestione delle materie prime, ricerca e sviluppo prodotto, tessuti, ricami, stampe, sviluppo prototipi, fitting per sdifettamento e realizzazione capi sfilata.



La sua realtà collabora già con i più importanti brand couture di moda al mondo: Gianbattista Valli, Balestra, Vivienne Westwood, Alexander McQueen etc. Il marchio Simone Racioppo Couture, dopo questa apertura verso gli Emirati Arabi, ha annunciato diverse iniziative che vedranno il brand coinvolto in progetti su Milano, estero e la partecipazione ai prossimi eventi di moda internazionali.