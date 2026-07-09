Grande successo per Cenando Sotto un Cielo Diverso

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Un successo straordinario: Villa Tony ha ospitato la XVIII edizione di “Cenando Sotto un Cielo Diverso”, l’evento benefico ideato da Alfonsina Longobardi e dedicato quest’anno al tema “I Colori della Diversità”.

Una serata che ha trasformato il Complesso Zeno in un grande abbraccio collettivo, dove solidarietà, cultura gastronomica e spettacolo si sono fusi in un’unica, potente narrazione.

La manifestazione, sostenuta da più di 270 protagonisti del mondo enogastronomico – chef, pizzaioli, pasticcieri, panificatori, produttori di nicchia – ha confermato ancora una volta la sua capacità di mobilitare il territorio e di generare un impatto concreto, con raccolte destinate a progetti per l’infanzia e iniziative di cooperazione internazionale.

Accoglienza trionfale per Luigi Zeno, Miglior Giovane Attore Italiano

Tra i protagonisti della serata, Luigi Zeno ha ricevuto una vera e propria standing ovation da parte del pubblico.

L’attore, già riconosciuto come Miglior Giovane Attore Italiano, è stato premiato con il prestigioso riconoscimento ARTesa, consegnato dal presidente Ciro Iengo, che ha sottolineato il valore del suo impegno artistico e sociale.

Zeno, volto emergente delle produzioni contemporanee e testimonial dell’edizione, ha rappresentato perfettamente lo spirito dell’evento: talento, sensibilità e vicinanza ai temi della diversità e dell’inclusione.

Ida Piccolo guida la serata: eleganza, ritmo e cuore

A presentare la XVIII edizione è stata Ida Piccolo, che con la sua eleganza, la sua voce e la sua capacità di creare connessione ha accompagnato il pubblico lungo l’intero percorso della serata.

Piccolo ha introdotto gli artisti, gli interventi e i momenti dedicati alla solidarietà, rendendo la narrazione fluida, emozionante e profondamente partecipata. L’immagine ufficiale dell’evento è stata curata da Claudio De Martino, hair stylist, che ha firmato il concept visivo con stile e precisione.

Accoglienza degli ospiti: eccellenze del territorio e chef stellati

Gli ospiti sono stati accolti da un vero e proprio percorso del gusto, animato da eccellenze del territorio e da chef di fama nazionale.

Tra i protagonisti anche gli stellati Ciro Sicignano, Domenico Iavarone e Michele De Leo, interpreti di una cucina che unisce tecnica, territorio e sensibilità sociale.

Non sono mancati momenti spettacolari come il freestyle della pizza con Angelo Tramontano e Antonio Fiorillo, le sei postazioni dedicate alle braci, la postazione di idrosommelier, e la partecipazione degli allievi dell’Istituto Alberghiero Viviani e dei ragazzi del Don Orione, testimonianza di un progetto che mette al centro la formazione e l’inclusione.

Spettacolo, musica e magia: un palco ricco di emozioni

Sul palco si sono alternati artisti provenienti dal mondo della musica, del teatro, della televisione e dell’illusionismo: un mosaico di talenti che ha reso la serata viva, dinamica e coinvolgente.

Tra gli ospiti: Mago Leo, Peppe Laurato, Sfarz, Salvatore Turco, Tony Cristiano, Marco Lanzuise, Ludo Brusco – Mr. Hyde, Jhosef Zampella, Giusy Freccia, Luisa Esposito, Floriana De Martino, Anna Capasso, Gianluca Zeffiro, Mario Forte, Marika Gambardella, Marco Cusitore, Luca Formicola, Roberto Russo, Mixed by Erry, Packy Stile, Yassmin Pucci, Enzo Paudice e Raffaele Polito.

Un evento che cresce, un messaggio che unisce

“Cenando Sotto un Cielo Diverso” si conferma un appuntamento unico nel panorama benefico campano: un evento che non si limita a raccogliere fondi, ma costruisce relazioni, consapevolezza e partecipazione attiva.

La XVIII edizione ha dimostrato che la diversità è un valore, una ricchezza, una luce che si moltiplica quando le persone si incontrano, condividono e collaborano.

E Villa Tony, con la sua atmosfera sospesa tra storia e bellezza, è stata ancora una volta il luogo perfetto per raccontare questa visione.