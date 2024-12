Grande successo per il Farmer Night Sud

- pubblicità -

Lo scorso sabato 14 dicembre 2024, ha avuto luogo l’evento inaugurale del Farmer Night Sud, presso la struttura “Ex Irrigazione Italia” sita sulla Strada Provinciale 329, a 1 kilometro dal centro commerciale “Sidicinum”, nella frazione Maiorisi di Teano (Caserta). Questo primo evento del Farmer Night Sud -un’organizzazione nata dall’idea di cinque giovani agricoltori della provincia di Caserta, Roberto De Spirito, i fratelli Marco e Antonio De Bottis, Filippo Di Gaetano e Franco Vendemmia – ha visto la partecipazione di agricoltori e non proveniente provenienti, oltre che da tutta la regione Campania, dal Molise e dal Basso Lazio, di praticamente tutte le età dai giovanissimi ai più anziani, anche dei piccolissimi con le loro famiglie.

Il tutto, accompagnato da Piero Farm e Mary Cioffi, due agri influencers di spicco campani, è partito dalla mattina con la sfilata dei trattori, con punto ristoro e angolo bar attivi dall’inizio dell’evento fino alla chiusura.

C’è da dire che gli organizzatori hanno mantenuto il tema agricolo anche nella cucina, come la pasta e fagioli rigorosamente preparata da donne del posto con prodotti tipici locali, come tutto il resto del menù proposto. Nel pomeriggio, sono partiti dei giochi tradizionali ma in “versione agricola”, come il famoso “tiro dei trattori”, ossia un tiro alla fune ma fatto coi trattori: i tiri vengono effettuati per categorie specifiche, in base all’altezza, al peso e al punto di applicazione del mezzo agricolo. Di fatti, il vanto di ogni agricoltore è proprio quello di avere il trattore più potente. Pertanto, il tiro dei trattori è stato il gioco di rilievo della giornata!

Poi nella serata, è partito il dj set che ha aperto le danza, ovviamente accompagnate dal corpo di ballo del Farmer Night Sud. E qui si è arrivati alla parte natalizia dell’evento: vi è finalmente stata l’accensione del meraviglioso albero di Natale firmato Farmer Night Sud accompagnato da un suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici.

“Cari amici, GRAZIE!!! Siete stati tantissimi, ed è solo grazie a voi se il primo evento Farmer Night Sud è andato ben oltre le nostre aspettative! Il vostro tempo che avete scelto di trascorrere con noi, la giovialità che ci avete mostrato durante l’evento, i complimenti che ci avete posto, il vostro chiederci impazienti “Quando ci sarà il prossimo evento?”, la vostra entusiasta affermazione “Ci vediamo al prossimo evento!”, sono per noi motivi di immensa soddisfazione e gratitudine!!! Un sentito ringraziamento va anche ai nostri sponsor: Merola Agriservice srl, Centro Macchine Trattori srl e Martino e figli. Inoltre, amici, abbiamo già in mente nuove idee e tante soprese per voi! Infatti, a giorni pubblicheremo informazioni sul nostro prossimo evento! Grazie ancora di cuore, cari amici, da tutto lo staff del Farmer Night Sud!!!” queste le parole di soddisfazione e gratitudine di Roberto De Spirito, l’ideatore del Farmer Night Sud.