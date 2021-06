Grande successo per il Festival Delle Arti Noi per Napoli 2021.

Olga De Maio e Luca Lupoli ,noti artisti lirici del mondo musicale partenopeo,vincitori di numerosi concorsi internazionali ,Pavarotti International, Mascagni, Mario Lanza,Caruso, Mattia Battistini, Corelli, con una lunga carriera alle spalle ed una serie di innumerevoli successi in teatri e sale da concerto in Italia e all’ estero, rappresentanti ed anime della storica Associazione Culturale Noi Per Napoli ,fondata dalla Dott.ssa Emilia Gallo, promotrice da ben più di 30 anni della musica lirica , classica della cultura partenopea a largo raggio, anche quest’anno hanno realizzato con enorme successo la VI Edizione del Festival delle Arti 2021 Noi per Napoli, dedicato alla città di Partenope, al suo patrimonio storico e culturale, alle sue tradizioni, alla Lirica e al Bel Canto e a tutto ciò che rappresenta la città partenopea nel mondo.

”L’obiettivo – dichiarano De Maio e Lupoli, direttori artistici ed organizzatori del Festival– è quello di promuovere le arti e le passioni, di esprimere le forze creative che sono nel cuore e nella mente di ogni essere umano, per abbattere l’isolamento sociale. Il Festival, infatti, è ispirato ai principi e alle finalità della nostra associazione”

Con loro quest’anno in qualità di Presidente della Giuria di Esperti, composta da giornalisti ed artisti del mondo dello spettacolo italiano, il noto ,poliedrico artista ed attore italiano,autore del bellissimo recente suo libro ” Sulle Ali Dell’Arte”, Vincenzo Bocciarelli che ha così entusiasticamente accolto e commentato l’invito dei due artisti lirici

“..sono felice ed onorato di essere il Presidente di Giuria di un Concorso che racchiude come un diamante prezioso tutti i riflessi e le luci del meraviglioso mondo dell’arte che oltre ad avere il potere catartico di elevazione dell’anima, attraverso l’impegno creativo e al poieon (del fare creativo),ci ricorda quanto permetta all’essere umano di mettere in atto tutti i suoi strumenti espressivi ed intellettivi, atti a rafforzarci e a renderci più forti, e soprattutto in questo momento, più “resistenti”.

L’iniziativa è stata patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli,dalla I Municipalità del Comune di Napoli,dalla Presidenza del Consiglio della Regione Campania ed è stata inserita tra gli eventi del Maggio dei Monumenti 2021

Tante sono state le categorie previste in concorso e gli artisti partecipanti e premiati di provenienza internazionale, Italia,Brasile,Giappone, Germania,Polonia, Romania,Francia, Austria, Venezuela, dalla musica al canto,sia pop che lirico,dalla danza classica e moderna, teatro,poesia, letteratura,narrativa pittura, disegno, scultura, fotografia, cinema,artigianato artistico,arti enogastronomiche, Make-up e quest’anno, novità assoluta,una sezione dedicata alle Arti Circensi “Il Circo Immaginato”.

L’ Associazione Culturale Noi Per Napoli,con Olga De Maio e Luca Lupoli, nell’ambito della Cerimonia Finale di Premiazione , svoltasi al Pan ( Palazzo delle Arti di Napoli), ha assegnato il ” 🏆Premio Noi per Napoli“, per alti meriti artistici e professionali al Dott. Ermanno Corsi, decano del giornalismo, scrittore, intellettuale e già Direttore tg 3 Rai Regione Campania,al’attore Vincenzo Bocciarelli, Presidente della Giuria del Festivale ed ai Jalisse, nota ed amata coppia ideale della musica italiana,composta da Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Una valente Giuria ha assegnato i vari premi e valutato tutte le opere, composta da personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, della musica composta da: M°° Olga De Maio soprano e Luca Lupoli tenore, Direzione Artistica ed organizzazione,Vincenzo Bocciarelli Presidente di Giuria,Paolo Audino autore e Cantautore italiano,LauraBufano dodicimagazine” ,Anna Copertino Road TV Italia ,Giuliana Covella. Il Mattino ,Roberta De Maddi MegapressC,ChristianDeliso Direttore D’orchestra,Giansisto Garavelli Archiatra Circense,Davide Guida DGPhotoArt,Marco Lombardi Ideatore de Il Circo Immaginato,Teresa Mori Il Roma ,Diego Paura Caporedattore de Il Roma spettacolo ,Francesca Rossetti, di http://www.geartiscultura.com,Claudio Silvestri de Il Roma.

Ecco le classifiche dei vincitori, Premio Giuria e Premio Like Pubblico

https://www.facebook.com/groups/FestivalArtiSulWebNoiperNapoli/permalink/532710344418271/

https://www.facebook.com/groups/FestivalArtiSulWebNoiperNapoli/permalink/532691077753531/

Media Partner dell’evento sono stati: