Grande successo per il format TV Noi per Napoli Show.

In continua ascesa di successo,consensi, audience, il format tv Noi per Napoli Show, in onda sull’Emittente televisiva Campania Felix Tv, ( visibile sui canali 210,613,694 d.t.), ideato, curato e condotto dagli artisti lirici il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli,artisti del Teatro San Carlo e rappresentanti della stessa Associazione Culturale Noi per Napoli.

Il format, la cui peculiarità é che la Lirica, impersonata dagli stessi artisti, conduttori, incontra Arte,Cultura, Spettacolo, Società, Attualità ed Imprenditoria ed attraverso interviste, dibattiti, confronti dei personaggi che intervengono mette in contatto i diversi aspetti,linguaggi, caratteristiche della immensa ricchezza del background sociale,artistico e culturale della città di Napoli e di tutte le implicazioni che esprime al livello nazionale ed internazionale attraverso la forma comunicativa della musica, del belcanto e dell’opera lirica per una sua costante e crescente rivalutazione ed attualizzazione.

Tra i personaggi intervistati spiccano la cantante,conduttrice e scrittrice Luisa Corna, il tenore Fabio Armiliato, la cantante ed attrice Manuela Villa, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il decano del giornalismo e direttore del tg 3 Rai Ermanno Corsi, l’ attrice Annamaria Ackermann .

I prossimi progetti che vedranno protagonisti i due artisti lirici Olga De Maio e Luca Lupoli, oltre alle nuove e ricche puntate di Noi per Napoli Show in Tv, consisteranno in varie attività concertistiche, Concerto di Capodanno 2021 e in alcuni prestigiosi premi di cui saranno insigniti a livello nazionale ed anche novità discografiche.