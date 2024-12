Grande successo per il party di MattinaLive, Supergoal e Vista Mare

- pubblicità -

Oltre 500 persone hanno partecipato con entusiasmo all’evento esclusivo tenutosi presso la suggestiva Terrazza Ramé del Gold Tower.

Una serata speciale che ha celebrato i traguardi raggiunti dai programmi di punta MattinaLive, Supergoal e Vista Mare, quest’ultimo protagonista di grandissimi ascolti su Rai Uno.

L’evento è stato anche l’occasione per riconoscere il ruolo della rivista Dottor Semplice, ormai un punto di riferimento nel panorama sanitario per l’affidabilità e la qualità dei suoi contenuti.

L’evento è stato un autentico momento di celebrazione e condivisione, a conferma della crescita costante del network e del suo consolidamento come realtà di riferimento nel panorama mediatico italiano.



Gennaro Coppola, ideatore dei programmi, ha espresso grande soddisfazione per l’ampia partecipazione e per il successo riscosso:

“Siamo davvero contenti di vedere così tante persone partecipare con entusiasmo. È il segno che qualcosa di buono è stato fatto. L’informazione, ancora una volta, resta la nostra missione, e noi cerchiamo sempre di dare il massimo. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il successo di MattinaLive e Supergoal, programmi che continuano a crescere e a conquistare il pubblico. Un grazie particolare agli editori di Canale 8, Riccardo e Turi Romano, che ci supportano e ci permettono di portare avanti progetti di qualità, aiutandoci a crescere e a offrire un prodotto sempre più apprezzato e coinvolgente per il pubblico.”

Un momento particolarmente significativo è stato il commento di Gianmarco Ravo, produttore e direttore commerciale, che ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra:

“Questo evento rappresenta un risultato importante per tutto il team. Voglio ringraziare in modo particolare Diletta Acanfora, nostra conduttrice e front-woman, che con la sua professionalità e dedizione rappresenta un punto di riferimento per i nostri programmi. Un grazie va anche ai team guidati con grande impegno e passione da Gianluca Imparato, che svolgono un lavoro fondamentale per garantire la qualità e il successo delle nostre produzioni. Continueremo a crescere e a sorprendere con nuove proposte e iniziative.”

L’evento ha rappresentato non solo una festa, ma un momento di riconoscimento per i successi ottenuti e una spinta verso nuove sfide e obiettivi futuri. Tra sorrisi, applausi e un’atmosfera di grande entusiasmo, il network ha dimostrato ancora una volta di saper coinvolgere e conquistare il pubblico con contenuti di qualità e professionalità.