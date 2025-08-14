Grande successo per “La Notte delle Stelle” tra i Faraglioni di Capri

- pubblicità -

Un trionfo di emozioni, eleganza e tradizione ha illuminato la notte di San Lorenzo con l’evento esclusivo “La Notte delle Stelle”, organizzato da Voucher – Il Turismo in Onda, la trasmissione multimediale ideata da Anna Di Maria e Paky Arcella, in collaborazione con la Compagnia di Navigazione NLG.

✨ Capri protagonista del turismo esperienziale

A bordo del lussuoso Motor Yacht “Patrizia”, ormeggiato tra i leggendari Faraglioni di Capri, si è celebrata una serata indimenticabile che ha unito turismo, spettacolo, benessere e cultura. Dopo aver raccontato mete prestigiose come Rapallo, Barcellona, Marsiglia e Palma di Maiorca, il format ha scelto Capri come palcoscenico naturale per vivere la magia delle stelle cadenti.

🎤 Star internazionali e artisti italiani sotto le stelle

Tra gli ospiti d’onore, la presenza della star internazionale Ronnie Jones ha impreziosito l’evento, accompagnato dalle performance di artisti come Antonio Mancini, Enzo Guariglia, Gennaro De Crescenzo, Max Cimini e Genny Sacco, con la direzione musicale di Lu DJ e il tocco caprese del Maestro Gino Accardo.

🧘‍♀️ Benessere e innovazione: protagonisti Farmacqua e Dermaclinique

Il tema del benessere è stato centrale grazie alla partecipazione di Farmacqua, azienda leader nel trattamento dell’acqua domestica, e Dermaclinique, rappresentata dal Dott. Stefano Lenzi, ideatore del rivoluzionario Metodo Snellendo, pensato per migliorare la forma fisica in armonia con età e genetica.

🍷 Eccellenze enogastronomiche italiane: un viaggio nei sapori

La serata ha celebrato il Made in Italy con degustazioni di prodotti d’eccellenza: i vini Edone della cantina Vallovin, la raffinata Falanghina del Sannio della tenuta Erbagil, il tradizionale limoncello Petrone e le creazioni dolciarie del pastry chef Nicola Obliato.

🌾 Omaggio al mondo agricolo con l’AIC

Grande spazio anche alla Associazione Italiana Coltivatori (AIC), rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Donato Scaglioni, che ha promosso una visione moderna dell’agricoltura, radicata nei valori della cultura contadina italiana. Un tributo ai veri custodi della terra.

👥 Ospiti illustri e protagonisti della comunicazione

Tra i partecipanti, personalità di spicco come il direttore del settimanale Vero Nicola Santini , insieme a imprenditori, istituzioni e professionisti del mondo della comunicazione.

📅 Appuntamento al 2026: Capri continua a incantare

“La Notte delle Stelle” ha confermato Capri come capitale del turismo emozionale, dove arte, musica, tradizione e innovazione si fondono in un’esperienza unica. L’appuntamento è già fissato per il 2026, con nuove sorprese e un programma ancora più ricco.

a cura di Titti Petrucci