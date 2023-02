Grande successo per l’Holi Party carvevalesco a Succivo: un bagno di colori e spensieratezza per tutti i bambini!

Dalle ore 10 di martedì 21 febbraio, nel giorno di Carnevale, il parco Jumanji di Succivo si è riempito di bambini in maschera con le loro famiglie, tra musica, divertimento e tanti tanti colori. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno e all’entusiasmo di tre realtà territoriali: l’associazione ‘Culture Space’ di Aniello Di Santillo, ‘Parco giochi Jumanji’ di Valentina Di Ronza e Tommaso Murolo e “L’angolo dei monelli” di Annarita Di Santillo.

“Vedere il parco Jumanji riempirsi di bambini, ragazzini e anche adulti è stata una grande soddisfazione – ha commentato Di Santillo – Un sentito grazie all’associazione “Parco giochi Jumanji” di Succivo e a “L’angolo dei Monelli”, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Un ringraziamento speciale va poi ad Antonietta Di Palma, presenza indispensabile e amica di sempre”

“È un piacere per me regalare momenti di felicità ai più piccoli – ha affermato Antonietta Di Palma – Vedere i sorrisi sui volti dei bambini mi ripaga di ogni sforzo”

Culture Space di Aniello Di Santillo non ha fatto mancare così la gioia e la spensieratezza per la festa più pazza dell’anno in tutte le periferie, che si sono trasformate per l’occasione in una grande platea in festa, nonché in un momento di gioia con tanti giovani e bambini, una vera e propria esplosione di coriandoli, colori e tanta felicità!

L’Holi Party è stato solo l’ultimo degli eventi del “Carnevale delle Periferie”, calendario organizzato dall’associazione Culture Space di Aniello Di Santillo, che ha regalato gioia e spensieratezza a grandi e piccini. “Un programma di cui siamo orgogliosi – commenta il giovane santarpinese – che ci ha fatto tornare a vivere la magia del Carnevale”