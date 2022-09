Grande successo per l’omaggio a De Dandrè alla Reggia di Caserta con Peppe Servillo.

Un concerto originale e innovativo che, attraverso le straordinarie voci di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, ha racchiuso in poco meno di due ore l’epica carriera musicale di Fabrizio De André in chiave sinfonica.

Il secondo appuntamento di Un’Estate da RE, andato in scena alla Reggia di Caserta giovedì 8 settembre, ha incantato gli oltre 2000 spettatori accorsi per assistere il progetto-omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff Westley, che ha diretto l’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.

Bocca di rosa, Don Raffae’, Ho visto Nina volare, Hotel Supramonte e La canzone dell’amore perduto, ma anche alcuni brani tratti da “La buona novella”, sono stati riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro Westley e interpretati in modo sublime da Servillo e Patassini, che li hanno resi doppiamente preziosi attraverso la loro straordinaria ricchezza espressiva. Brani elevati all’infinito dalle melodie di Orchestra e Coro, nell’incantevole atmosfera offerta dalla Reggia di Caserta.

«Una location meravigliosa e soprattutto un pubblico fantastico che ha reagito spesso con entusiasmo, sin dall’inizio – ha raccontato Geoff Westley a fine concerto –. Questa è la prima volta che vengo alla Reggia di Caserta e sono stracontento, è un piacere e un onore suonare qui.»

Per Ilaria Pilar Patassini «Questo progetto riunisce in sé alcuni elementi grandiosi, dati dall’orchestra e dalla location straordinaria e unica, e nuovi classici come le canzoni di Fabrizio De André, che sono fintamente semplici ma in realtà grandiose ed epiche. Gli arrangiamenti di Geoff hanno dato ancor più autorevolezza alle sue canzoni».

«Non è la prima volta che facciamo questo omaggio a Fabrizio De André con l’orchestra diretta da Geoff Westley – ha spiegato Peppe Servillo – e si sa che gli artisti con le repliche approfittano per approfondire ancor più il senso e il valore di ciò che fanno. Ritengo che il valore orchestrale ci aiuti a rendere in maniera più consapevole i magnifici testi di Fabrizio De André.»

Un’Estate da RE – programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo – torna martedì 13 settembre, alle ore 21.00, con una tappa del ‘Romantic Tour’ di Mario Biondi.

Info su: www.unestatedare.it