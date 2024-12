Grande successo per Natale al Caan

- pubblicità -

Natale al Caan è un evento che si candida a diventare tradizione. Nella galleria dell’avveniristico Centro Agro Alimentare di Napoli si è consumata la quarta edizione di una kermesse che, anno dopo anno, diventa sempre più centrale per un settore ed un territorio che si scoprono trainati dal mercato principe del capoluogo campano.

Un ruolo riconosciuto anche dalle istituzioni, guidate dal sindaco Manfredi, la presidente Amato, l’assessore al commercio Armato, il sempre presente consigliere Esposito, insieme a Cilenti e Borrelli che ancora una volta, insieme ai sindacati, hanno dato un segnale importante condividendo il palco dell’evento e soprattutto utilizzandolo per l’annuncio che tutti aspettavano da tempo, il concordato è finalmente partito ed il futuro del Caan è sempre più roseo.

Perché Natale al Caan non è un semplice evento, né tantomeno una semplice festa natalizia.

È un mercato che si mobilita che mette in moto la società civile e l’imprenditoria per celebrare il proprio ruolo ed accendere la solidarietà.

“Oggi condividiamo con i nostri amici, con le persone che hanno affollato la galleria il profumo, il rumore del mercato” – a parlare è Stefano Luciano, presidente della Cnl1930 e del Consorzio Terra Italiana – “È tutto quello che ci fa andare avanti, la ragione dei tantissimi sacrifici che gli operatori, tutte le notti, fanno per garantire i prodotti sulle tavole dei nostri concittadini. Qui si fa qualcosa di fondamentale per la società e finalmente questo impegno ci è riconosciuto dalle Istituzioni che premiano i tantissimi lavoratori con il loro impegno e garantendo il futuro del nostro amato mercato”.

Sono molteplici le iniziative che ieri hanno animato il Centro.

Scenografico, significativo e tremendamente utile è risultato l’albero solidale o, meglio, i 9 alberi solidali. Simulacri di alberi natalizi allestiti dalla Cnl, il Consorzio terra italiana, Agricral e Aican, composti da pacchi della solidarietà colmi di cibo, ortaggi e frutta, utili ad allietare il Natale alle famiglie di ben 9 organizzazioni sociali che hanno ritirato e poi distribuito i beni tra le persone meno fortunate che assistono sul territorio.

Per non parlare del progetto “Melacreo…una seconda opportunità”, una fucina di idee al servizio degli Istituti Penitenziari Minorili, in questo caso l’IPM di Nisida, per creare una seconda chance ai giovani coinvolti attraverso produzioni culinarie che utilizzino prodotti poveri o poco sfruttati del nostro territorio per incentivare anche una politica anti spreco.

Quest’anno è sarà possibile assaggiare un’ottima marmellata di mela annurca, recuperando quelle invendute, un semplice assaggio di un futuro migliore che li aspetta.

Ma l’evento di domenica è stato tanto altro, intrattenimento, sport, divertimento (lo spettacolo dei Ditelo Voi ne è stato l’apice), oltre al buon cibo.

C’erano tutti, insomma, gli ingredienti utili a rendere speciale la giornata nella galleria di via Palazziello.

La mano della Cnl1930, qualificata ed esperta nell’organizzazione di eventi, soprattutto nel campo agroalimentare, ha fatto sì che il risultato sia stata una mattinata memorabile, in cui ogni cosa è stata organizzata alla perfezione per fare in modo che i tantissimi ospiti tornassero alle loro case soddisfatti per gli spettacoli, l’intrattenimento, il buon cibo, ma soprattutto con la consapevolezza rafforzata che in questo territorio c’è ancora qualcosa che funziona e che ci può rendere orgogliosi, Il Centro Agro Alimentare di Napoli.