Grande successo per Note di Stile a Piano di Sorrento

Quando è calato il sole sul Golfo di Napoli e il cielo si è fatto rosso, le luci si sono accese ieri (giovedì 27 giugno) a Villa Fondi De Sangro a Piano di Sorrento sulla terza edizione di Note di Stile, kermesse dedicata alla moda, all’arte e alla musica d’autore che ha saputo, in un perfetto trait d’union combinare creazioni, storia e note in un tripudio di colori, abiti gioiello e voci straordinarie.

Pienamente soddisfatta l’ideatrice Luana Ferraioli, già organizzatrice di grandi eventi come il Premio Sinfonie d’Autore con la sua Associazione culturale Lune Crescenti.

«Sono una perfezionista, amo prendermi cura di questo evento che è una mia creatura. Di anno in anno lo rendiamo sempre più accattivante, prezioso, speciale, unico. Per la terza edizione credo di essere riuscita a unire sulla stessa passerella le anime eccellenti della nostra terra, il tramite migliore per rendere onore alla nostra bellissima Campania», ha detto la Ferraioli.

E infatti le scale della meravigliosa villa neoclassica che custodisce all’interno il gioiello del il Museo Archeologico Territoriale Georges Vallet, allestito a cura della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta d’intesa con il Comune di Piano di Sorrento, si sono fatte passerella di uno spettacolo dinamico e straordinario. La platea (oltre 200 persone) ha apprezzato applaudendo dal primo all’ultimo momento.

Timoniera una bellissima Veronica Maya di Impero Couture fasciata. «Grazie per avermi riportato nei miei luoghi del cuore. Quest’anno festeggio 20 anni di tv, ma tornare a casa, dove sono cresciuta è sempre una grande emozione», ha detto Veronica Maya.

Per l’evento, realizzato con il patrocinio morale di Regione Campania, Città di Piano di Sorrento, Mic e MusAPS, tante le personalità intervenute, come il senatore Antonio Iannone, il Vicesindaco di Piano di Sorrento, delegato a Cultura e Spettacolo, Giovanni Iaccarino, il direttore del Museo Vallèt Giacomo Franzese. Il direttore artistico della mostra “Pompei e l’ultimo gladiatore” Roberto Pantè, la fashion giornalista di rotocalchi e tv Grazia Pitorri e Pasquale Coppola responsabile di Trame Africane, l’Ente filantropico che da più di 20 anni opera in continente Africano, in particolare in Kenya, per fornire alle popolazioni del luogo un sostegno concreto e che Note di Stile sostiene.

Tre i momenti moda: ha aperto il défilé Luisa Positano, fiore all’occhiello dell’arte sartoriale campana apprezzata in tutto il mondo. Sfilano abiti in cotone, lino e pizzo: tessuti naturali, ricamati a mano e ispirati al mare, indossati anche da tante celebrity, tra cui Liz Taylor e Romina Power. Poi la collezione primavera/estate dello stilista Luigi Auletta, fondatore della Maison Impero Couture, un’eccellenza italiana nel mercato nazionale della moda cerimonia.

In occasione di Note di Stile Auletta ha presentato in anteprima la sua Collezione 18 Celebrity, dedicata alle neo maggiorenni. In chiusura la collezione Via Monte Napoleone 8 by Giusari. Abiti sartoriali, cuciti a mano, che riescono a tradurre in stoffa è puro design made in Italy, in cui qualità, ricerca, dettagli e stile s’intrecciano alla perfezione.

Due le stelle musicali, egregiamente accompagnati dai danzatori Domenico Fiscale e Mary Russo della Rose Ballet Academy di Roberta e Vincenza Ventre: sul quel tramonto rosso, Ste, cantautrice napoletana di origine nigeriane che negli ultimi tempi sta spopolando sui social, ha cantato anche la sua Red, il brano costruito sul beat dell’iconica “I Know What You Want”, di Busta Rhymes e Mariah Carey che, appena 25enne, l’ha portata al successo.

E poi Martina Bortolotti, soprano lirico di fama internazionale, ambasciatrice e vincitrice del Premio Internazionale “Books for Piece 2023” nella categoria “Arte e Cultura” a Roma presso la sede del Parlamento Europeo, che ha omaggiato Sorrento eseguendo due brani classici della tradizione. Tutti gli scatti sono di Francesco Paolo Esposito, Piero Garofalo e TUD Storytellers. Per le modelle Makeup di Antonio Riccardo Academy e Cut Parrucchieri.