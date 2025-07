- pubblicità -

Circondati dalla bellissima location in riva al mare presso il Tibidabo di Bacoli si è tenuto l’evento di mezza estate prodotto da Joy Events: The White Night Party.

Dress code bianco, Live Show by Giulia Panzeri e Dj Set by Filippo Arienzo hanno accompagnato una serata all’insegna dell’eleganza, della semplicità, della pulizia creando un’atmosfera magica sotto le stelle intrattenendo le incantevoli persone che vi hanno partecipato e che approfittiamo per ringraziare.

Il gruppo si sta già preparando al prossimo evento sempre nella stessa splendida cornice del Tibidabo. Stay Tuned!