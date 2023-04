Grandissimo onore per la Kimbo e la famiglia Rubino per essere stati scelti dall’arcivescovo di Napoli per la celebrazione della Santissima Messa in onore del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori.

È vero, fervono grandi preparativi a Melito per accogliere sabato 29 aprile, alle ore 9,30 don Mimmo Battaglia e l’azienda tutta è ben lieta di partecipare ad un momento di spiritualità e serenità dopo tanta apparente turbolenza, oramai dimenticata. Il piccolo altare liturgico sarà allestito nel padiglione H, tra le macchine delle linee cialde e capsule, a rimarcare quanto la celebrazione Eucaristica sia proprio voluta a suffragio dei lavoratori della Kimbo, testimonial, per l’occasione, di tutti i lavoratori metropolitani.

Tanta organizzazione è sembrata anche il miglior modo per festeggiare i 60 anni di Kimbo, nata il 13 marzo 1963; un’occasione da non perdere, un modo per dire grazie al territorio, Melito di Napoli, che ha accolto nonché integrato in sé, una piccola realtà industriale nascente, voluta dai tre fratelli Rubino (Francesco, Gerardo ed Elio) che sarebbero stati, e sono, un orgoglio dell’imprenditoria, prima campana e poi dell’intera Italia. È proprio da qui, dalla riconoscenza verso questa terra, tanto bistrattata, che la Kimbo vuole continuare a percorrere la sua strada di successo, tutta orientata verso una progettualità sociale, dimostrando di non voler dimenticare, mai, i suoi natali d’origine.

Sono state invitate a partecipare alla celebrazione le seguenti istituzioni: Sindacati, generali e di categoria, CGIL CISL UIL UGL; il Direttore di Confindustria; gli Assessori al Lavoro della Regione e del Comune; la Direttrice del carcere di Secondigliano; i Delegati Arcivescovili di Settore e il Decano dei Parroci del territorio.

L’Arcivescovo Battaglia sarà accolto dal Presidente della Kimbo S.p.A., il Dott. Mario Rubino e la Santa Messa sarà trasmessa in diretta dall’emittente Canale21 a partire dalle ore 09.20, in Campania sul canale 10 e in Lazio sul canale 19.