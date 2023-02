Greenpeace in piazza a Scampia sabato 25 per chiedere cessate il fuoco in Ucraina.

A un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, anche i volontari e le volontarie del gruppo locale di Napoli di Greenpeace aderiscono alla mobilitazione coordinata dalla rete Europe for Peace e scenderanno in piazza il 25 Febbraio a Scampia per chiedere un immediato cessate il fuoco e l’avvio di veri negoziati di pace.

“La guerra che si combatte in Ucraina continua a mietere vittime e non sembra avere fine. Le armi hanno fallito ancora una volta, ma se in molti hanno giustamente condannato l’invasione della Russia, pochi stanno lavorando per i negoziati di pace“, dichiara l’associazione ambientalista, che chiede di fermare l’escalation militare e arrivare al più presto a una risoluzione giusta e rapida del conflitto. Volontari e volontarie di Greenpeace Italia parteciperanno alle molte iniziative che si terranno fino a domenica in tantissime città italiane per “far vincere la pace, ripristinare il diritto violato e garantire la sicurezza condivisa”.

Le associazioni e le organizzazioni aderenti alla piattaforma scendono in piazza anche per esprimere solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre, anche quelle lontane e dimenticate.