Greenpeace Napoli a Come suona il Caos

Anche quest’anno Greenpeace Gruppo Locale di Napoli parteciperà a “”, un evento musicale e culturale ideato dache promuove la sensibilizzazione ambientale attraverso il, workshop partecipativi, convegni tematici ed un

Giunto alla sua quarta edizione, l’evento si terrà il 18 giugno nel Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale a Napoli, nell’ambito del Campania Teatro Festival Italia.

L’edizione 2025 ruota attorno alla dimensione femminile del mondo, celebrando l’amore per la Madre Terra e l’impegno delle donne che lottano per la giustizia sociale e ambientale. Sarà anche l’occasione per festeggiare i 25 anni dalla nascita di Capone & BungtBangt.

In particolare:

8 giugno ore 11:00 presso la Masseria Ferraioli, Afragola (NA), piantumazione di due ulivi ed apposizione di una targa a perenne memoria della Terra dei Fuochi con la partecipazione di Stop Biocido, ISDE Medici per l’Ambiente, Greenpeace, Guerrilla Planting, WAU e di tutta la comunità che da sempre segue le iniziative di Come Suona il Caos. La targa riporterà alcuni versi del brano “Mariuò” Maurizio Capone

18 giugno giorno del concerto ore 20:00 Workshop “Tu Come lo Fai? Porta il tuo strumento riciclato!“ un seminario-laboratorio sulla costruzione e l’utilizzo di strumenti musicali realizzati con materiali riciclati in cui saranno protagonisti i circa trenta bambini di 4ª e 5ª classe della scuola primaria che hanno preso parte al laboratorio prodotto dalla Fondazione Campania dei Festival. I bambini, guidati da Capone, si esibiranno in una performance durante la quale racconteranno la loro esperienza di costruzione e pratica musicale. Ore 22:00 il Concerto dal titolo Femmena, Vita e Libertà dedicato alle donne che lottano per i loro diritti e per difendere Madre Terra con tante donne, artiste ed attiviste, ospiti sul palco. Durante l’intera durata del concerto ci sarà il live painting dell’artista Trisha Palma. Come da tradizione l’apertura del concerto sarà affidata al Frente Murguero Campano – M’abbucia ‘o frente che sfilerà tra il pubblico fino al palco, per unirsi a Capone & BungtBangt nel primo brano della scaletta.

Contatti e informazioni:

Per partecipare o saperne di più:

• Tel: 3488505615

• Email: info@caponebungtbangt.com

• Web: www.caponebungtbangt.com

—